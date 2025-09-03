La CIG convoca un paro en el SAF para reclamar condiciones de trabajo dignas

CIG-Servizos convoca cuatro jornadas de huelga en residencias de mayores privadas y en los Servizos de Axuda no Fogar (SAF) para exigir unas condiciones de trabajo «dignas» los días 10, 11, 24 y 25 de este mes.

Desde la central sindical explican que las trabajadoras de los SAF se unen a la lucha que desde hace meses defienden las empleadas de las residencias y de los centros de día para denunciar la precariedad que padecen y reclamar mejoras. CIG-Servizos denuncia el bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y exige un protocolo que «garantice la salud y la seguridad del personal» .

La decisión se adoptó tras la convocatoria de huelga de agosto por el asesinato de una compañera del SAF de O Porriño por el marido de una usuaria.