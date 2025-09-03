El alcalde del PSOE de Verín se enfrenta a 6 años de cárcel y a ser inhabilitado

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSdeG), podría enfrentarse a 6 años de cárcel y a su inhabilitación durante 12 años por un delito de prevaricación urbanística en concurso medial con un delito contra la ordenación del territorio. Seoane, que es, además, arquitecto de profesión, comparecerá el jueves 11 de septiembre en la Audiencia Provincial de Ourense acusado por haber realizado obras sin la autorización de la Consellería de Cultura y sin licencia municipal en la Iglesia de San Bartolomé (Verín), incluida en el PXOM y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

Según el escrito fiscal, el acusado «en su condición de alcalde», procedió a la realización de obras en febrero de 2019 en el entorno de la Iglesia de San Bartolomé, que mas tarde un técnico del Servicio de Gestión Cultural de la Xunta visitó, emitiendo un informe en el que pedía al Ayuntamiento que paralizase cautelarmente las mismas por no contar con el informe de Patrimonio ordenando.

La Consellería de Cultura solicitó entonces a la Policía Autonómica que enviase a Gerardo Seoane la notificación del informe, pero este se negó a firmarla y continuó con las obras «a sabiendas de la ilegalidad de las mismas». Además de los 6 años de prisión y de su inhabilitación, Seoane podría, ahora, enfrentarse a una multa de seis euros diarios durante 18 meses.