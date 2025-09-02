La Xunta impulsa la igualdad de las mujeres del rural y del mar

La Xunta desarrolla medidas legislativas específicas para promocionar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género. Así, dio luz verde a los anteproyectos de decreto que regulan el Estatuto das Mulleres do Rural, el Estatuto das Mulleres do Sector Marítimo-Pesqueiro y el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar de Galicia. Se trata de poner en valor el papel de las mujeres en estos sectores y eliminar barreras económicas y estructurales.