La Xunta impulsa la igualdad de las mujeres del rural y del mar
Contarán con estatutos propios y un observatorio
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta desarrolla medidas legislativas específicas para promocionar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género. Así, dio luz verde a los anteproyectos de decreto que regulan el Estatuto das Mulleres do Rural, el Estatuto das Mulleres do Sector Marítimo-Pesqueiro y el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar de Galicia. Se trata de poner en valor el papel de las mujeres en estos sectores y eliminar barreras económicas y estructurales.
