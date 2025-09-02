La vacuna de alta carga de la gripe reduce casi un 32% los ingresos

La vacuna de alta carga frente a la gripe ha «demostrado» su «eficacia al reducir un 31,8% las hospitalizaciones en comparación con la vacuna estándar». Ese argumento, señalan desde la Xunta, confirma al Gobierno gallego en su decisión, ya anunciada hace cinco meses por su presidente, Alfonso Rueda, de ampliar la administración de ese tipo de inyección a todos los gallegos que tienen entre 70 y 79 años. Se sumarán así a los mayores de 80, personas inmunodeprimidas y mayores residentes en centros sociosanitarios, que ya la recibían.

Un ensayo clínico pionero

Ha sido una iniciativa pionera de Galicia, el ensayo clínico Galflu , «uno de los ensayos clínicos de mayor dimensión realizadas en España en el ámbito de las vacunas», el que ha facilitado los datos que avalan la determinación, con la colaboración de los 135.000 gallegos que durante dos temporadas participaron. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó también «la reducción del riesgo de hospitalización por gripe o por neumonía de un 23,7% con la vacuna antigripal reforzada y de un 8,4% de las hospitalizaciones por eventos cardiorrespiratorios», informa la Xunta en un comunicado.

Pagar las vacunas según su efectividad

Caamaño destacó el «acierto» de la Xunta en «apostar por la investigación clínica aplicada para optimizar las políticas de salud pública». En el tránsito de la ciencia a la gestión, Sanidade recordó, como avanzó Rueda, que Galicia será «la primera región» del mundo en impulsar un sistema que le permitirá pagar las vacunas en función de su efectividad. A la de la gripe, destina 7,2 millones.

En la presentación de los datos participaron también la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; y el investigador Federico Martinón, responsable del Grupo de Xenética, Vacinas e Enfermidades Infecciosas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e investigador principal del proyecto.