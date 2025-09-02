Galicia rechaza la condonación de la deuda por ser «arbitraria» e «injusta»

La Xunta estudiará todas las vías contra la condonación de la deuda, incluida la judicial, después de que este martes el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de ley por el que el Gobierno central asumirá 83.252 millones de la deuda de las autonomías. En Galicia se condonarían 4.010 millones de euros, pero el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda ya adelantó, en línea con la posición del PP nacional, que al menos «en esta fase» no la aceptará por ser «un negocio ruinoso», que aumentaría la deuda per cápita y que responde a unos criterios «injustos» y «arbitrarios», resultando en un «trato discriminatorio para los gallegos».

Concretamente, este martes se aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de deuda y liberar unos 6.700 millones del pago de intereses a las autonomías. El proceso, señaló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será voluntario, y las regiones que quieran recibir la condonación deberán firmar un convenio bilateral. En el caso de Galicia, la quita alcanzaría los 4.010 millones, lo que supondría reducir un 33% la deuda con respecto al cierre de 2023 y un ahorro aproximado de 42 millones de euros al año en intereses.

El objetivo de la medida, señaló el Gobierno, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las comunidades durante la crisis financiera por la falta de mecanismos de apoyo del Ejecutivo que por aquel entonces dirigía Mariano Rajoy, y el grueso de la distribución se realizó a través del criterio de población ajustada.

Según aseguró Montoro, la quita será compatible con la reforma del sistema de financiación autonómica y no supondrá ningún «agravio a ninguna parte del Estado». «Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto del Estado», indicó, explicando que el 75% de los 83.252 millones es deuda de comunidades gobernadas por el PP. De hecho, la comunidad con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía (18.791 millones), de mandato popular, seguida de Cataluña (17.104 millones) y Valencia (11.211 millones).

Una «trampa»

Pero este argumento no convence al Ejecutivo autonómico, que este martes mostró su rechazo definitivo a la medida —a la que ha sido contraria desde el principio supeditándola a aspectos como la reforma del sistema de financiación autonómico— coincidiendo con el mandato de Génova. «Los presidentes autonómicos del PP van a defender el interés general de nuestra nación», aseveró este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, asegurando que «la quita no arregla nada» y que es «simplemente un pago más que hace Sánchez al independentismo».

Plantear que alguno de los once presidentes del PP pudiera desmarcarse, apostilló al respecto la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, es «una quimera». Todos ellos, dijo, «afirmaron que no entrarían en esta trampa».

En línea con esto y con lo defendido hasta la fecha por la Xunta, este martes desde la Consellería de Facenda explicaron que «Galicia rechaza esta medida» por tres motivos fundamentales. En primer lugar, señalan que se trata de una «mal llamada condonación», por la que las comunidades con menos deuda, como la gallega, «son las que van a asumir una mayor cantidad de deuda mutualizada». «Los criterios de reparto son arbitrarios e injustos y suponen un trato discriminatorio para los gallegos, ya que las comunidades más beneficiadas tienen una condonación por habitante ajustado un 67% superior a la de Galicia».

Del mismo modo, desde la cartera que dirige Miguel Corgos sostienen que «no implica una mayor capacidad de gasto por ser una operación exclusivamente financiera», y que «lo que se ahorra en deuda no se puede destinar a inversión». Finalmente, insisten en que se trata de un «negocio ruinoso» para la comunidad, a la que se le condona un 4,8% del total de su deuda a costa de «asumir más de 600 millones de deuda de otras autonomías con sus correspondientes intereses». «A cada gallego se le reduce la deuda autonómica en 1.477 euros, pero pasa a asumir de la deuda estatal 1.702; es decir, cada gallego se endeuda en 225 euros más», sentencian.

Por todo esto, «el Gobierno gallego no descartará ninguna vía, incluida la judicial, para defender los intereses de los gallegos», amenazando con una batalla judicial a la que, en principio, también se sumarán otras autonomías, como ya avanzó Canarias. «En esta fase haremos todo lo posible para parar una medida injusta, que no está hecha pensando en los gallegos y que nos supondrá más deuda per cápita», zanjan al respecto fuentes autonómicas.