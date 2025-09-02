Galicia estudiará recurrir judicialmente la condonación de la deuda

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha reiterado este martes que la Xunta «no está de acuerdo» con la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, por lo que «estudiará» recurrir judicialmente la decisión.

Calvo se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y cuyo reparto se basa en criterios de población ajustada, con la garantía de una quita mínima del 19% para todas las regiones.

Al respecto, Calvo ha subrayado que en la Xunta «no estamos a favor, primero porque no se trata de una condonación».

Ha añadido que esta decisión únicamente obedece al interés del Gobierno central de no cobrar a Cataluña su deuda para que sean «el resto de Comunidades» las que hagan frente.

Por ello, en la Xunta «estamos totalmente en contra», de modo que se estudiará la posibilidad de recurrir el acuerdo y «se tomará una decisión».

«Se estudiarán todas las vías que estén a nuestro alcance», ha insistido, al entender que la condonación propuesta «no es justa» para Galicia ya que, según la Xunta, tiene una deuda perfectamente contenida y puede asumir el pago de intereses.