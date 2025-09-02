«Empecé a programar con 5 años y durante mucho tiempo fue un juego»

El estudiante de Bachillerato en el IES Pedro Floriani de Redondela, David Lago Alonso, acaba de firmar un logro histórico con solo 16 años: medalla de plata en la Olimpiada Informática Internacional celebrada en La Paz (Bolivia). Su apellido y procedencia destacan en el palmarés, donde apellidos de China, Corea y origen asiático engrosan un largo listado. Antes había ganado la Olimpiada Informática Gallega y, también, alcanzado la medalla de oro en la española.

¿Cómo nació tu interés por la informática y la programación?

Empecé muy pequeño, con cinco o seis años, programando en Scratch y montando robots con Lego en talleres de robótica. Durante mucho tiempo fue un juego más. Después pasé a Python y más tarde a C++. Ahí ya lo empecé a tomar más en serio.

Entonces, ¿eres autodidacta?

Sí, sobre todo. El currículo en España apenas toca la programación y eso hace que dependas mucho de buscar por tu cuenta. En otros países, como Polonia, es obligatorio desde edades tempranas y se nota.

¿Qué papel han jugado tus profesores o tu entorno en este camino?

Siempre me han apoyado, aunque la formación más específica la encontré fuera. Mi padre descubrió el programa Stalmat, que fomenta las matemáticas y las competiciones, y gracias a eso llegué a las olimpiadas.

¿Qué supuso para ti ganar primero la Olimpiada Gallega y luego la Española?

Fue una felicidad enorme. En la gallega me sentí muy bien, y en la española tuve un inicio flojo, pero logré remontar el segundo día. Además de la competición en sí, lo mejor es la gente que conoces, con intereses muy parecidos a los tuyos.

Y llegó Bolivia: puesto 63 del mundo y medalla de plata. ¿Cómo viviste la experiencia?

Era la primera vez que participaba en la internacional y sabía que muchos rivales tenían más experiencia. Aun así, logré entrar en el podio. Viajar a Bolivia ya fue increíble, pero lo más emocionante fue cuando vi que había conseguido la plata

¿Qué fue lo más difícil?

Los problemas. Ninguno se resuelve entero; la estrategia es «ir rascando», sacar puntos parciales en cada uno. Es duro, pero cuando te sale, la satisfacción es enorme.

¿Cómo te preparas para estas competiciones?

Practicando con problemas de años anteriores, que están publicados en internet, y leyendo algo de teoría. Es como tocar un instrumento: todos los días dedicas un rato, pero no todo el día. Yo también salgo con amigos y hago vida normal.

¿Y qué opinas de la inteligencia artificial?

Es una herramienta muy útil para tareas básicas. Puede ayudarte a escribir código sencillo o a montar algo rápido en una web. Pero creo que aún falla en creatividad: hay errores que solo encuentras a mano. No la veo como un reemplazo, sí como un apoyo.

«No quiero solo mejorar lo que ya existe, busco un trabajo creativo»

Ahora pasas a 2º de bachillerato. ¿Ya tienes claro qué estudiarás después?

Me atraen la informática, la física y matemáticas. No lo tengo decidido, pero será del ámbito científico-tecnológico.

¿Y te ves en el futuro en el mundo de la tecnología?

Sí, seguramente en la informática, quizá en investigación. Lo que quiero es un trabajo creativo, donde pueda aplicar nuevas ideas, no solo mejorar lo que ya existe.

¿Qué es lo que más te motiva de programar?

Me motiva tanto el reto lógico, que es como resolver un enigma, como la parte creativa. Con un ordenador puedes hacer un juego, una herramienta o resolver una duda personal.

¿Qué consejo darías a alguien que quiera empezar en la programación?

Que lo pruebe. Puede parecer difícil, pero es como un puzle: cuando encajas las piezas, engancha. Si te gusta, las horas de práctica se disfrutan.

Para los que no estamos familiarizados, ¿podrías describir un ejemplo de problema de los que te pusieron en la Olimpiada?

Sí. Suelen plantearlo con una pequeña historia detrás, aunque es pura lógica. En uno de los ejercicios estabas en una tienda y el vendedor te traía distintos souvenirs según el dinero que le dabas. Tenías que comprar 1 del tipo 1, 2 del tipo 2, 3 del tipo 3... hasta cien, pero sin conocer el precio de cada objeto. La tarea era programar un sistema capaz de hacer esas compras correctas en 200 casos de prueba.