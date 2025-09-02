Detenido un vecino de Mazaricos como presuntor autor de un incendio forestal

El Seprona de Corcubión ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal.

La investigación se desarrolló a raíz del incendio ocurrido el pasado 6 de agosto en Prudenza, en el término municipal de Zas, un incendio que se reprodujo tres días después debido a las condiciones meteorológicas de la zona.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, se inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores.

Tras analizar la información recabada, los agentes averiguaron que se habían estado realizando labores agrícolas con maquinaria en la finca en la que se había ubicado el punto de inicio del incendio.

Negligencia grave

Una vez localizada la maquinaria que realizó dichas labores, procedieron a la inspección ocular de la misma, constatando que esta carecía de "elementos de retención de chispas estipulados en la legislación vigente para la prevención y defensa contra los incendios forestales".

Ante ello, y una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de un delito de incendio forestal por negligencia grave.

El detenido, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Corcubión.

Equipamientos de extinción

Tal y como recuerda la Guardia Civil, durante la época de peligro alto, es obligatorio que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados que van a utilizarse en las actividades que se lleven a cabo en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, estén provistos de equipamiento para la extinción de incendios, así como de dispositivos de retención de chispas en los tubos de escape.