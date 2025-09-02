La CIG avanza un curso de «lucha» por los recortes en la enseñanza

La CIG, el sindicato mayoritario en el sector educativo, anunció ayer la convocatoria de una manifestación en Santiago el día 13 de este mes y una huelga general y protesta el día 25 como «inicio de un curso de movilizaciones contra la política de recortes de la Xunta».

La secretaria xeral de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, denunció ante los medios que «la situación de los centros de enseñanza es insostenible y la pérdida de derechos en los últimos 16 años ha sido flagrante», al tiempo en que añadió que en el período «se ha agudizado el deterioro de las condiciones laborales del profesorado».

Según argumentó Arroxo al justificar la convocatoria de las protestas y huelga, existen «datos» —algunos que «no son presentados por la Consellería»— que respaldan la necesidad de una movilización de docentes, como el «incremento de la jubilación anticipada de profesores».

«Hace 15 años, se premiaba al profesor que se mantenía dando clases y se jubilaba anticipadamente, y el profesorado no lo hacía, y ahora el premio es al revés, ahora nos apremian para continuar más allá de la jubilación ordinaria», recalcó.

«Tenemos un profesorado literalmente quemado, con ratios que en muchos casos suponen atender alrededor de 200 estudiantes», puso de ejemplo.