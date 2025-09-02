Las altas temperaturas causaron la muerte de 198 gallegos el pasado mes de agosto
Las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en España solo en ese mes, un 71% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Fueron además 1.117 más que las registradas en julio, que apenas rebasaron el millar.
Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361.
A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).
