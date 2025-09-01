La Xunta no descarta cambios en las partidas presupuestarias a raíz de la ola de incendios

La Xunta no descarta hacer cambios en las partidas presupuestarias a raíz de la oleada de incendios que afectó a Galicia este verano, y que afortunadamente este fin de semana ya ha llegado a su fin tras extinguirse los últimos focos activos. En todo caso, todavía es muy pronto para concretar estas cuestiones, tal y como explicó ayer el presidente, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno con el que ha dado el pistoletazo de salida al curso político. «Los recursos son los que son», indicó, «otra cosa es que podamos reordenarlos e intensificar algunas cosas a cambio de rebajar la intensidad en otras que no tengan que ver con los incendios, para dedicarlas a lo relacionado con la prevención y la extinción».

Cuestionado al respecto, el presidente explicó que todavía es pronto hablar de cantidades, tanto para los presupuestos como para las ayudas de recuperación, con los últimos incendios recién extinguidos y con Galicia todavía en alto riesgo. Los posibles «cambios» o «modificaciones», explicó, empezarán a hacerse a partir de ahora, ante lo que se remitió a su comparecencia, a petición propia, en la Cámara el próximo martes. En todo caso, no se cerró a la posibilidad de hacer reajustes en los presupuestos para dedicar más fondos a tareas de prevención, por ejemplo, pero sin dar ningún dato concreto. «Les pido un poco de tiempo, los técnicos de la Xunta ya están trabajando en todas estas propuestas», aseveró, puntualizando que, eso sí, el presupuesto no es ilimitado y "los recursos son los que son".

Por ahora, este martes hay en Santiago prevista una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, algo más de medio centenar, con los que se analizará la situación y se abordarán las medidas a adoptar en colaboración con la Xunta para intensificar la prevención de aquí en adelante.