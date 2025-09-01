El PSdeG pide desbloquear la ley de lucha contra el fuego
Los socialistas denuncian que está «guardada en un cajón» desde que fue anunciada en 2021
REDACCIÓN
El PSdeG reclama a la Xunta que «desbloquee» la tramitación de la Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais. Para ello los socialistas han presentado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego.
«Fue anunciada en 2021 y sigue guardada en un cajón. El PP prefiere propaganda antes que darle soluciones a Galicia. El monte se quema, las aldeas sufren y la ciudadanía queda desprotegida por su inacción», criticó la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta. El PSdeG apunta que la norma está «bloqueada en los despachos de la Xunta» desde el fin del proceso de consulta pública, el 7 de junio de 2023. En este contexto, Rodríguez Dacosta censuró la «falta de gestión» en las labores preventivas por parte del Gobierno gallego, en el que considera que «la improvisación sustituyó a la planificación».
