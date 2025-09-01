El BNG lanza un plan integral con 50 medidas para "proteger" a Galicia de los incendios

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este lunes el plan elaborado por su formación bajo el nombre 'De la ceniza a la vida', que contempla 50 medidas concretas para evitar que se repitan las olas de incendios y darle futuro al rural mediante una recuperación ambiental real, un nuevo modelo de monte multifuncional, prevención estructural y eficaz y la revitalización del medio rural.

Desde Ourense, la líder del BNG ha pedido a la Xunta que tome estas propuestas como la «base de un gran acuerdo de país» porque «Galicia merece que realmente se tomen las medidas necesarias para garantizar que nunca más volvamos a vivir una ola de incendios que deje una situación tan catastrófica como la que acabamos de vivir».

En este sentido, desde el Bloque consideran que es prioritario «cambiar el modelo del Partido Popular» y apostar por la dinamización del medio rural «porque sabemos que un monte productivo, un monte y un rural donde vive gente es un monte que tiene menos posibilidades de arder».

En esta línea, proponen implantar la obligación de que la estructura forestal se realice «en mosaico», alternando especies de distintas combustibilidades con el objetivo de promover la biodiversidad y también como una medida de seguridad.

Según Pontón, se deben «dejar atrás esas grandes masas de monocultivo, de especies pirófitas, que sabemos que son un grave problema cada vez que se produce un incendio».

Reclaman así que se amplíe la moratoria a la plantación de eucalipto e impulsar proyectos que incrementen los sistemas de pastoreo, la producción de maderas de calidad para segundas transformaciones y también el aprovechamiento de otros productos del monte.

De cara a la prevención también reclaman «duplicar los fondos» para este fin y poner en marcha un plan verde para limpieza y gestión forestal que contemple aumentar la franja de protección a casas y núcleos poblacionales.

Para hacer frente a la situación vivida este verano, desde el Bloque consideran necesario ir más allá de las medidas anunciadas, por lo que Pontón urge «un fondo de recuperación económica, social y ambiental que se active entre la Xunta y el Estado» y que, a su juicio, debería estar dotado con 200 millones de euros ampliables en función de las necesidades.

Demandan también aumentar las ayudas orientadas a las viviendas afectadas por los fuegos hasta los 200.000 euros y crear una aportación directa e inmediata de 6.000 para sufragar los gastos de autónomos y pequeñas empresas.

El BNG ha pedido que se atiendan sus demandas porque «Galicia merece mucho más que el uso político partidista y carroñero» que, según la líder del Bloque, «el PP quiso hacer en medio de los peores incendios de nuestra historia», en los que optaron por actuar con «mentiras y propaganda».