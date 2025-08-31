Solo quedan tres incendios tras la extinción de cinco en un día

La ola de incendios llega a su fin. Solo quedan pendientes de extinción tres incendios, los tres mayores de la historia de Galicia (el de Larouco, Chandrexa de Queixa y el de Oímbra) aunque todos ellos están bajo control. El cambio en la meteorología está ayudando al operativo de lucha contra el fuego a sofocar los fuegos que durante un mes asolaron Galicia, especialmente a la provincia de Ourense. En una sola jornada se logró la extinción de un total de cinco incendios. Eso sí, la estimación definitiva de las hectáreas que calcinaron estos focos se ha elevado respecto a las previsiones iniciales y hay que sumar 550 hectáreas más, de manera que este verano ardieron en total 98.400 hectáreas.

En la provincia de Lugo se extinguió el fuego de A Pobra de Brollón tras calcinar 1.107 hectáreas, frente a las 900 que se calculó en un principio.

En Ourense quedaron apagados los incendios de Maceda con 3.665 hectáreas (165 más de las estimadas inicialmente), Montederramo con 209 hectáreas (89 más), A Mezquita con 10.000 hectáreas, y el de Avión donde se quemaron 340 hectáreas (frente a las 250 calculas al principio).

Se resisten, sin embargo, a la extinción los incendios de Larouco, donde la estimación es de 30.000 hectáreas, el de Chandrexa de Queixa, con 19.000, y el de Oímbra, con 17.000. Pero están controlados.