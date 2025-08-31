Incendios en Galicia, última hora | Galicia, pendiente de la extinción de los tres megaincendios que quemaron 66.000 hectáreas

Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva sin incendios activos de más de 20 hectáreas y solo están pendientes de extinción los tres megaincendios que han calcinado 66.000 hectáreas: los de Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra-Xinzo.

El sábado se dieron por extinguidos cinco incendios en la comunidad autónoma que afectaron más de 15.000 hectáreas, los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.665 ha); Montederramo-Paredes (209,02 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.004 ha) y Avión-Nieva (340,37 ha), en la provincia de Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (1.107,24 ha), en Lugo.

Esos cinco se sumaron a los que quedaron extintos el viernes: Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha), todos ellos en la provincia de Ourense.

Este domingo, el balance de la Consellería de Medio Rural se ha reducido a solo tres fuegos que están controlados, los más grandes de la historia de Galicia desde que hay registros, muy por encima de las algo más de 11.000 hectáreas que había calcinado el de O Courel en 2022.

El que ha abarcado más extensión de terreno es el de Larouco-Seadur, que comenzó el miércoles 13 de agosto y quedó controlado dos semanas después, el día 27 por la noche.

Según las estimaciones de la Xunta, ha afectado a una superficie de más de 30.000 hectáreas en los ayuntamientos de Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, así como el de Quiroga en Lugo.

En los trabajos de extinción se han movilizado, de forma acumulada, 54 técnicos, 248 agentes, 328 brigadas, 256 motobombas, 12 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 15 aviones, además de haberse desplegado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También está controlado el fuego de Chandrexa de Queixa (Requeixo e Parafita) y Vilariño de Conso-Mormentelos, con 19.000 hectáreas calcinadas en esos dos municipios y los de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

En la misma situación se encuentra desde el miércoles por la noche el de Oímbra-A Granxa e Xinzo de Limia-Gudín, con 17.000 hectáreas quemadas, además de en Oímbra y Xinzo, en los ayuntamientos de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar.

La gran oleada de incendios que la comunidad ha sufrido este mes de agosto ha arrasado cerca de 100.000 hectáreas, según las estimaciones de la Xunta, la mayor parte en la provincia de Ourense, por lo que 2025 es ya el año con más extensión quemada en Galicia este siglo

El Rey invita a visitar las zonas afectadas por los incendios para contribuir a su economía Felipe VI llamó este viernes a quedarse con una "imagen positiva" de los parajes afectados por los incendios y a "transmitir la idea de que venga la gente" a las zonas afectadas por las llamas, pues todavía tienen mucho que aportar. "Esto sigue abierto y se puede disfrutar, y pueden dejar su parte de contribución a la economía de la zona", destacó. Así lo dijo durante la visita que protagonizó junto a doña Letizia a los pueblos afectados por el fuego en Extremadura, donde fueron recibidos con gestos de cariño y 'vivas' de los lugareños, como también ocurrió durante las visitas que realizaron esta semana a zonas de Castilla y León y Galicia, donde también las llamas han arrasado varias poblaciones. Con estas visitas, los Reyes han querido conocer de primera mano los daños y las necesidades de los vecinos y han transmitido su "cariño" y "comprensión" por la situación en la que se encuentran los afectados por la catástrofe, según dijo este viernes don Felipe en Rebollar (Cáceres), pueblo del Valle del Jerte que fue evacuado con motivo del incendio forestal de Jarilla.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia al término del Consello extraordinario celebrado en Ourense. / Iñaki Osorio La Xunta anuncia ayudas de hasta 132.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios A partir del próximo lunes los gallegos podrán empezar a solicitar las ayudas para reparar los daños causados por los incendios. De este modo, las personas que han visto afectada su vivienda habitual, tendrán derecho a una cuantía de hasta 132.000 euros para su rehabilitación o para la compra de una nueva en caso de que se declarase en ruinas; una cifra que desciende hasta un máximo de 66.000 si se trata de residencias ocasionales. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un Consello extraordinario celebrado en Ourense de forma “simbólica”, al ser la provincia más castigada por el fuego. Estas ayudas, indicó, que también están dirigidas a negocios, instalaciones industriales o explotaciones agroganaderas, entre otros, no tienen una partida concreta, por lo que se irán ampliando hasta hacer frente a todos los desperfectos. Lee la noticia completa aquí.

Iria D. Pombo Un vecino camina por una de las zonas quemadas en el incendio de O Courel, en 2022. | Carlos Castro O Courel, tres años después del fuego: «Estamos peor que en 2022. Ahora solo hay una brigada» Tres años después de que el incendio de 2022 arrasara más de 11.500 hectáreas en O Courel, los vecinos denuncian que casi nada ha cambiado. Persisten los mismos problemas de falta de prevención, pistas sin limpiar, sotos sin protección y troncos calcinados aún en el suelo. Las promesas de un comité técnico y de medidas estructurales de regeneración forestal quedaron en nada. Pincha aquí para leer la noticia completa

Paula Pérez Miembros de la Brigada Sar I de los bomberos forestales fijos-discontinuos de la Xunta de Galicia, con base en Herbón / Jesús Prieto La Xunta elevó un 35% los fondos para evitar incendios La partida para prevenir, extinguir y recuperar el monte se incrementó en 2025 a 200 millones, cifra que se quedará corta por la devastación de las llamas, pues se ha tenido que inyectar más fondos, si bien aún no ha cuantificado el importe final. Pincha aquí para leer la noticia completa

