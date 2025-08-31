«La competencia con las VUT es como ir al hospital y que te opere un carpintero»

Antes del inicio del verano, las previsiones, tanto del Clúster de Turismo como de la Xunta eran las de un verano en el que se podían batir, de nuevo, todas las marcas. A punto de cerrar agosto, ¿se están cumpliendo esas expectativas?

Durante este mes sí que se están cumpliendo. Estamos incluso por encima de la previsión inicial, que rondaba entre el 85 y el 90% de ocupación y durante la primera quincena hemos estado entre el 90 y el 97%. Llegando incluso a colgar el cartel de completo en establecimientos de O Salnés, de la Mariña Lucense, de la Costa da Morte o de la Ribeira Sacra. A la espera de ver que números salen al término del mes, todo indica que será un verano de muy buenas cifras para el sector.

Llegan más visitantes, ¿pero ese alza viene acompañado también de un mantenimiento o crecimiento del gasto o estamos ante un verano de turismo diésel?

La inflación que estamos teniendo en España afecta muchísimo al gasto. Estamos notando esa contención en el precio del ticket medio que ha bajado y también en el número medio de pernoctaciones que tiende a la baja. Sí es cierto que sale más gente a viajar y lo compensa.

Con el AVE trabajando ya a pleno rendimiento hasta la fachada atlántica. ¿Cómo cree que está repercutiendo esto en la llegada de visitantes a la comunidad?

La llegada del AVE, 25 años después, afecta muy positivamente. Sin embargo, creemos que el número de frecuencias que tenemos es insuficiente en comparación con otros destinos. A esto hay que añadirle la imposibilidad que tienen los touroperadores y las agencias de viajes para realizar una programación a tres o cuatro meses vista. Por ello, volvemos a jugar en clara desventaja con otras comunidades. El Gobierno nos tiene abandonados en este sentido, porque es algo que el sector viene reclamando desde hace tiempo.

En relación a los aeropuertos, la descoordinación está teniendo ya sus consecuencias con el cierre de rutas y una creciente pérdida de competitividad. ¿Cree que ahí existe margen de mejora?

Con los políticos que tenemos en la actualidad en los tres ayuntamientos es difícil de solucionar, porque cada uno mira su ombligo y quien pierde es Galicia. Por otro lado está Aena, que tampoco está interesada en que haya más rutas que salgan directamente de los tres aeropuertos ya que esto repercutiría negativamente en la cifra de pasajeros de Madrid y Barcelona.

¿Ha logrado el sector resolver uno de los problemas principales durante los últimos años: el de la falta de personal?

Seguimos teniendo ese problema, pero ha cambiado. Nos enfrentamos a un importante aumento del absentismo laboral. Con las leyes que tenemos hoy en día, pues casi es más fácil no ir a trabajar que sí hacerlo. Estamos viendo como cada año este problema se incrementa y como cuesta miles de euros a las cuenta del empresario turístico.

Quienes apuestan por atraer mano de obra extranjera o procedente de otros lugares se han enfrontado al problema de la falta de vivienda o de los desorbitados precios del alquiler.

Así es, tenemos dos problemas que hay que añadir al que comentaba. El primero es el de la vivienda: es muy difícil encontrar una acorde a los salarios que se pagan dentro del sector para las temporadas estivales, puesto que la mayoría son de alquiler turístico. Ahora ya muchos empresarios recurren a la utilización de pisos que contratan ellos mismos para darle pernocta a este tipo de trabajadores. Por otro lado nos enfrentamos al tema de la documentación necesaria para trabajar legalmente en el país que en algunos casos puede tardar más de un año. Al final, lo que habrá que hacer es una subida de salarios para poder contratar a este tipo de personal y esto irá repercutiendo en lo que viene pagando el público general. No vamos a ser competitivos con otros destinos que tienen una mano de obra mucho más económica pero son las reglas del mercado y hay que aceptarlas.

Otro de los temas que monopolizan la conversación cuando se habla del turismo es el de las VUT...

Así es, y antes de empezar con ese tema hay que decir una cosa: muchos propietarios se plantean pasarse al alquiler turístico porque es un 47% más rentable que el alquiler convencional. A eso hay que añadirle la inseguridad que tiene el propietario cuando vemos que cada vez hay más pisos inquiokupados. Si esas personas son vulnerables, el propietario puede acabar pagando la luz, el agua e incluso la hipoteca del propio piso. Están totalmente indefensos ante la ley, de ahí que el alquiler vacacional sea lo más recurrente y lo más seguro.

Sea por esa rentabilidad u esa preocupación, lo cierto es que han ido aflorando exponencialmente durante los últimos años y es ahora cuando las administraciones están tratando de ponerle coto.

Efectivamente, se han dado cuenta 8 años después del decreto de que realmente tienen un problema cuando venimos tiempo alertando de que aquello se hizo en 2017 y era para una situación que nada tiene que ver con la situación que tenemos actualmente.

Según los últimos datos disponibles, solo el 35% de las VUT registradas en Galicia puede anunciarse en los canales existentes al haberse anotado al nuevo registro puesto en marcha por el Gobierno central. ¿Considera esto un avance o cree que puede terminar por favorecer la economía sumergida?

Esto es una cuestión de voluntad política, nada más, si el Gobierno tomó esta decisión con este registro y por ahora solo el 35% de las viviendas se anotó, ese 65% restante están ilegales. Es como si por una autopista van 100 coches y, de ellos, 65 van a 300 km/h cuando está limitado a 120. Habrá que buscar los canales para controlarlos y eso es muy fácil, porque Hacienda tiene los datos.

El sector hostelero viene alertando desde hace tiempo que no juegan en igualdad de condiciones...

Es que es una indefensión total, las reglas son totalmente diferentes para unos y para otros. Lo estamos viendo con las casas de turismo rural, donde el empresario tiene que dar de alta esa actividad, presentar un proyecto visado por el Colegio de Arquitectos en el concello, pagar la licencia para poder hacer la obra y, una vez acabada la obra, tiene que obtener la cédula de habitabilidad y darse de alta como autónomo. Si tiene piscina, también tiene que cumplir con una serie de parámetros. Sin embargo, los que están en la casa de al lado, que es una VUT, como si tiene el doble de cloro del recomendado. La desventaja es clara. Es como si alguien ha estudiado 10 años para ser médico del aparato digestivo y tú cuando vas al hospital a operarte lo hace un carpintero.

Por otro lado tenemos la tasa turística que ya han aprobado Santiago y A Coruña, y que Vigo y otros concellos más pequeños del litoral están valorando implementar. ¿Cómo valora este movimiento?

El sector ya ha dicho que no por activa y por pasiva. Es una decisión política de cada alcalde que están adoptando sin consensuar con el sector. Entendemos que en este momento hay cosas más importantes. Este es un impuesto revolucionario que va a cobrársele a quien ya está pagando por pernoctar en un establecimiento de la comunidad radicado en ese ayuntamiento. El sector en masa ha dicho que no.

Pero es un impuesto que en la mayoría de ciudades europeas ya se está pagando, incluso en pequeños municipios del Norte de Portugal...

El sector no se opone a la implementación de la tasa, lo que decimos es que hay cosas más importantes de las que hablar. ¿Por qué no hay más congresos en Galicia que atraigan un turismo de calidad? ¿Por qué hay gente que viene a Galicia y pierde aviones porque no hay vehículos que los transporten a los aeropuertos? Antes hablábamos de la descoordinación aeroportuaria... Con la tasa turística es como si hablásemos de un grano que nos ha salido en la punta de la nariz y no del cáncer que tenemos.