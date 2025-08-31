Los arquitectos asumirán los gastos de visado para reformar las casas quemadas
Facilitarán la labor de inspección técnica de los daños ocasionados
R.S.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asumirá los gastos de tramitación de visado y registro de los trabajos de rehabilitación u obra nueva en los inmuebles afectados por los incendios.
Para cubrir estos gastos habilitarán un fondo de emergencia. Además se comprometen a facilitar la labor de inspección técnica de los edificios dañados, ofrecerán apoyo técnico a las personas colegiadas y a la ciudadanía afectada, acompañándolas en el proceso de recuperación y crearán una bolsa de voluntarios para los trabajos de mayor urgencia. Según el colegio, estas medidas «pretenden ser un gesto útil e inmediato, que complemente las ayudas de la Xunta y el Estado y que alivie la pesada carga que sufren familias, ayuntamientos y comunidades que lo perdieron todo».
- Incendios en Galicia, última hora | Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias
- Dos detenidos en Vigo y Lugo tras caer una red nacional que distribuía miles de archivos de pornografía infantil con «graves» agresiones sexuales a menores
- Galicia formará a 33.400 docentes en IA y en el nuevo uso del libro digital
- El 70% del terreno que ardió en Ourense sufrió un daño irreversible
- La Xunta anuncia ayudas de hasta 132.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios
- Una «venda» de paja o lana en el monte
- La Xunta incrementó un 35% el gasto en prevención de incendios en la última década
- El Gobierno activa las ayudas para los afectados: hasta 15.000 euros por vivienda