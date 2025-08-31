Los arquitectos asumirán los gastos de visado para reformar las casas quemadas

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asumirá los gastos de tramitación de visado y registro de los trabajos de rehabilitación u obra nueva en los inmuebles afectados por los incendios.

Para cubrir estos gastos habilitarán un fondo de emergencia. Además se comprometen a facilitar la labor de inspección técnica de los edificios dañados, ofrecerán apoyo técnico a las personas colegiadas y a la ciudadanía afectada, acompañándolas en el proceso de recuperación y crearán una bolsa de voluntarios para los trabajos de mayor urgencia. Según el colegio, estas medidas «pretenden ser un gesto útil e inmediato, que complemente las ayudas de la Xunta y el Estado y que alivie la pesada carga que sufren familias, ayuntamientos y comunidades que lo perdieron todo».