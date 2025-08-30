Una «venda» de paja o lana en el monte

La recuperación de los montes tras los incendios no es uniforme ni inmediata. Así lo explica Cristina Fernández Filgueira, investigadora en la Misión Biológica de Galicia (CSIC) y especialista en ecología del fuego, que subraya la importancia de analizar primero el nivel de daño en cada área afectada. «El fuego no afecta a todo el perímetro por igual. Hay lugares muy calcinados y otros en los que apenas ha ardido. Incluso dentro de una superficie quemada pueden quedar parches de vegetación que sirven de refugio y fuente de biodiversidad», apunta.

En las zonas de mayor severidad, donde la vegetación desapareció por completo y el suelo quedó expuesto, lo urgente es aplicar medidas que eviten la erosión. Para Fernández, el objetivo es claro: «Se trata de ponerle una venda al suelo, como si fuera una herida, para impedir que se arrastre con las primeras lluvias».

El método más estudiado y eficaz en Galicia es el «mulching» (acolchado) con paja, un material que cubre mucho con poca cantidad y cuya eficacia está avalada por numerosos ensayos en condiciones locales. «Por eso se utiliza tanto: sabemos que aquí funciona bien», explica la investigadora.

Sin embargo, su equipo explora alternativas como la lana de oveja, un residuo agroganadero que podría emplearse como cobertura y que hoy en día se elimina —con bastante dificultad— como residuo en las granjas. «Es un material interesante, pero todavía está poco investigado y a nivel experimental. A gran escala, además, surgen problemas logísticos: no siempre se dispone de suficiente cantidad y su transporte en zonas de fuerte pendiente es muy complicado», matiza. Algo similar ocurrió, por ejemplo, para cubrir de paja superficies de terreno con gran pediente en zonas arrasadas en O Courel, donde fueron precisos medios aéreos.

Pese a la magnitud de la superficie afectada este verano, Fernández pide cautela a la hora de hablar de riesgo de escorrentías. Según MeteoGalicia, no se esperan lluvias torrenciales en los próximos días —aunque sí lloverá de forma generalizada—, lo que reduce la probabilidad de arrastres graves. «Si llueve de forma suave, es beneficioso. Ayuda a que el suelo se empape y muchas plantas rebrotadoras empezarán a regenerar», destaca. Esta investigadora insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad: «Solo en las zonas más calcinadas y expuestas es necesario actuar de inmediato».