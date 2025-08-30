Tres incendios extinguidos y el resto, controlados

Galicia sigue ningún foco activo y además lograba ayer por la tarde extinguir tres de los grandes incendios que azotan Ourense: en Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras y Vilardevós. El primero de ellos, fruto de la unión entre los focos de Vilar de Condes (Carballeda de Avia) y As Regadas (Beade), calcinó finalmente 3.296,14 hectáreas, 2.036 de ellas de monte raso. Serían unas 700 menos que las 4.000 estimadas hasta ahora. En cambio, el de Casaio, en Carballeda de Valdeorras, finalizó con 5.300 hectáreas, 300 más de las calculadas, y 175 de ellas arboladas, y el de Vilar de Cervos, en Vilardevós, lo hizo tras calcinar 2.418,71 hectáreas, también en su mayoría de monte raso (1.457,48), frente a las 900 de las estimaciones.

Además, ayer se sumaban a la lista de controlados los fuegos de A Pobra de Brollón (Lugo), con 900 hectáreas, y Avión (Ourense), con 250. El resto son el de Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense.

Con esas cifras, las hectáreas ardidas en Galicia ascenderían a 97.852. El Sistema de Información de Incendios Forestales las eleva a 143.673 hectáreas, tras ajustar los cálculos estos días.