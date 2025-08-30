El PP frena en Galicia un pleno extraordinario en la Cámara sobre incendios

La Diputación Permanente del Parlamento gallego, el órgano de guardia entre los diferentes períodos de sesiones, rechazó ayer, con los votos en contra del PPdeG, la solicitud del BNG y respaldada por el resto de la oposición de convocar un pleno extraordinario sobre los incendios en el que comparezca el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Con todo, la actividad ordinaria en la Cámara arranca el próximo lunes, 1 de septiembre, y la comparecencia del presidente gallego está prevista para el primer pleno, el día 9.

El portavoz del PP gallego en la Cámara, Alberto Pazos, defendió la actuación de la Xunta y de su presidente que, a su juicio, desde el primer momento estuvo «en la zona cero» de los incendios, «de la mano de los vecinos» y «dando la cara siempre».

Frente a ello, Luis Bará, viceportavoz del BNG, grupo impulsor de la petición, cargó contra la «incoherencia» y «cinismo» de los populares en Galicia que mientras impiden «abrir el Parlamento», urgen comparecencias en el Senado pese a ser una institución sin competencias en incendios. El nacionalista reprochó que Rueda no acuda de manera urgente a la Cámara pese a ser el «máximo responsable» del «mayor desastre económico, ecológico y social» en Galicia.

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avanzó que pedirán una comisión de seguimiento del cumplimiento de la Xunta de los acuerdos en materia forestal emanados del dictamen final de la comisión creada tras la ola de incendios de octubre de 2017. Será la fórmula para medir la responsabilidad de la Xunta en la ola de incendios y avanzó que, de hecho, si se detectasen «negligencias» por parte del Ejecutivo gallego, los socialistas no descartan «llevar las conclusiones a la Fiscalía».