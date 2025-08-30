Los montes de Vigo piden un pacto para mejorar la prevención
Las comunidades de montes vecinales de Vigo alertan de que la ciudad no está exenta del riesgo de grandes incendios y reclaman un pacto institucional para frenar el fuego: un corredor ecológico de 50 kilómetros alrededor de Vigo, implementar áreas de defensa estratégica y la mejora de la red de pistas.
