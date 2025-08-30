Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | Extinguidos tres de los grandes incendios que asolaron Galicia

Ya no queda ningún fuego activo por primera vez desde el inicio de la ola hace dos semanas

Los focos de A Pobra de Brollón y Avión pasan a la situación de controlados

En la imagen, el bosque de Ridimoas (Ourense) que fue alcanzado por las llamas.

En la imagen, el bosque de Ridimoas (Ourense) que fue alcanzado por las llamas. / Brais Lorenzo / EFE

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

Tras más de dos semanas de lucha incesante contra el fuego, Galicia afronta con alivio una jornada sin cambios respecto a la anterior: no hay frentes activos y los «megaincendios» que llenaron titulares están ya controlados. Durante esta tarde, además, han quedado extinguidos tres grandes fuegos: Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha).

La meteorología se ha convertido en los últimos días en aliada. La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad suavizaron las condiciones y ahora, la previsión de lluvias en Lugo y Ourense puede suponer el empujón definitivo para dar por extinguidos todos los incendios.

Desde las 14.30 horas de este viernes los incendios de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) y Avión-Nieva (250 ha) se han sumado a la lista de controlados que incluye a los focos de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha).

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 97.852 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 154.753 haectáreas.

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

