En Directo
INCENDIOS FORESTALES
Incendios en Galicia, última hora | Extinguidos tres de los grandes incendios que asolaron Galicia
Ya no queda ningún fuego activo por primera vez desde el inicio de la ola hace dos semanas
Los focos de A Pobra de Brollón y Avión pasan a la situación de controlados
Tras más de dos semanas de lucha incesante contra el fuego, Galicia afronta con alivio una jornada sin cambios respecto a la anterior: no hay frentes activos y los «megaincendios» que llenaron titulares están ya controlados. Durante esta tarde, además, han quedado extinguidos tres grandes fuegos: Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha).
La meteorología se ha convertido en los últimos días en aliada. La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad suavizaron las condiciones y ahora, la previsión de lluvias en Lugo y Ourense puede suponer el empujón definitivo para dar por extinguidos todos los incendios.
Desde las 14.30 horas de este viernes los incendios de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) y Avión-Nieva (250 ha) se han sumado a la lista de controlados que incluye a los focos de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha).
El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 97.852 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 154.753 haectáreas.
Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.
Extinguidos tres de los grandes incendios que asolaron Galicia
La lluvia ha llegado al fin con algo más de intensidad a la provincia de Ourense y, de golpe, han quedado extinguidos tres de los grandes incendios forestales que en las últimas semanas protagonizaron la terrible ola de este agosto.
Son los de Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha). Este último aumenta de manera muy notable la superficie afectada, ya que hasta el parte de este mediodía, y durante muchas jornadas, la estimación era de 900.
Permanecen controlados los de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha), Avión-Nieva (250 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha).
El Rey invita a visitar las zonas afectadas por los incendios para contribuir a su economía
Felipe VI llamó este viernes a quedarse con una "imagen positiva" de los parajes afectados por los incendios y a "transmitir la idea de que venga la gente" a las zonas afectadas por las llamas, pues todavía tienen mucho que aportar. "Esto sigue abierto y se puede disfrutar, y pueden dejar su parte de contribución a la economía de la zona", destacó.
Así lo dijo durante la visita que protagonizó junto a doña Letizia a los pueblos afectados por el fuego en Extremadura, donde fueron recibidos con gestos de cariño y 'vivas' de los lugareños, como también ocurrió durante las visitas que realizaron esta semana a zonas de Castilla y León y Galicia, donde también las llamas han arrasado varias poblaciones.
Con estas visitas, los Reyes han querido conocer de primera mano los daños y las necesidades de los vecinos y han transmitido su "cariño" y "comprensión" por la situación en la que se encuentran los afectados por la catástrofe, según dijo este viernes don Felipe en Rebollar (Cáceres), pueblo del Valle del Jerte que fue evacuado con motivo del incendio forestal de Jarilla.
La Xunta anuncia ayudas de hasta 132.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios
A partir del próximo lunes los gallegos podrán empezar a solicitar las ayudas para reparar los daños causados por los incendios. De este modo, las personas que han visto afectada su vivienda habitual, tendrán derecho a una cuantía de hasta 132.000 euros para su rehabilitación o para la compra de una nueva en caso de que se declarase en ruinas; una cifra que desciende hasta un máximo de 66.000 si se trata de residencias ocasionales. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un Consello extraordinario celebrado en Ourense de forma “simbólica”, al ser la provincia más castigada por el fuego. Estas ayudas, indicó, que también están dirigidas a negocios, instalaciones industriales o explotaciones agroganaderas, entre otros, no tienen una partida concreta, por lo que se irán ampliando hasta hacer frente a todos los desperfectos.
R. V.
Sin cambios en los grandes incendios de Galicia, cada hora más cerca de su extinción
La evolución de los incendios en Galicia sigue siendo favorable tras una noche sin cambios. Ayer, después de más de dos semanas de incesante lucha contra el fuego, Medio Rural cerrase la jornada sin frentes activos; el viernes ha amanecido con la misma situación. Los «megaincendios» que durante días coparon titulares están controlados. Las únicas excepciones son los de A Pobra do Brollón y Avión, que por ahora constan como estabilizados.
Además del infatigable trabajo de todo el operativo aéreo y terrestre contra el fuego, en los últimos días han sido clave para desescalar la ola incendiaria el bajón térmico y la humedad. Las posibles lluvias previstas para hoy tanto en la provincia de Lugo como en la de Ourense podrían dar el empujón definitivo que extinga, por fin, todos los frentes.
Situación de los incendios (actualizada a las 9.00 horas del viernes):
Siguen estabilizados los incendios de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) y Avión-Nieva (250 ha). Permanecen controlados los focos de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha).
Desde el 1 de julio se han quemado 96.738 hectáreas.
Iria D. Pombo
O Courel, tres años después del fuego: «Estamos peor que en 2022. Ahora solo hay una brigada»
Tres años después de que el incendio de 2022 arrasara más de 11.500 hectáreas en O Courel, los vecinos denuncian que casi nada ha cambiado. Persisten los mismos problemas de falta de prevención, pistas sin limpiar, sotos sin protección y troncos calcinados aún en el suelo. Las promesas de un comité técnico y de medidas estructurales de regeneración forestal quedaron en nada.
Paula Pérez
La Xunta elevó un 35% los fondos para evitar incendios
La partida para prevenir, extinguir y recuperar el monte se incrementó en 2025 a 200 millones, cifra que se quedará corta por la devastación de las llamas, pues se ha tenido que inyectar más fondos, si bien aún no ha cuantificado el importe final.
Galicia encara la fase final de los megaincendios
La bajada de las temperaturas, la humedad y las lluvias, aunque escasas, han ayudado a dar un paso casi definitivo para acabar con la ola de incendios que ha asolado Galicia durante el mes de agosto. Se han quemado 96.738 hectáreas desde el 1 de julio, de acuerdo con las estimaciones de la Consellería de Medio Rural.
Según el último parte de la Xunta, no hay fuegos activos. Solo quedan dos en la primera fase, estabilizados, los de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) Y Avión-Nieva (250 ha).
El resto, entre ellos los megaincendios históricos que ha sufrido la provincia de Ourense, han quedado controlados en las últimas jornadas, el último de ellos el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha).
También permanecen controlados los fuegos de Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).
El BNG exige la dimisión de Rueda por su "incompetencia" ante la "auténtica catástrofe" de la ola de incendios
La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha urgido este jueves la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la ola de incendios que ha afectado a Galicia --con especial intensidad a Ourense-- este verano. La líder nacionalista ha elevado lo sucedido a "una auténtica catástrofe" y considera que el jefe del Ejecutivo "ha perdido la legitimidad" por su gestión de los medios para combatir los fuegos.
"Estamos aquí para exigir con firmeza y claridad la asunción de responsabilidades políticas, la dimisión del máximo responsable de la incompetencia que nos llevó hasta aquí: el señor Rueda", ha afirmado Pontón, tras recalcar que la ola de fuegos en Galicia es una "auténtica catástrofe desde el punto de vista ambiental, social y ecológico".
El mensaje ha sido trasladado por la portavoz nacional del partido tras una reunión de la Executiva Nacional del Bloque en el Hotel Palacio del Carmen, en Santiago. Además, lo que argumenta el BNG es que Rueda ha "perdido su legitimidad" por lo que Pontón ha tachado de "fallos" en la gestión del combate frente a los fuegos.
"Rueda no hizo lo que tenía que hacer para evitar una situación que sabíamos que podría darse porque los expertos llevan años alertando del riesgo que tenemos con los incendios forestales", ha incidido la nacionalista.
Galicia --con especial afección en Ourense y el sur de Lugo-- ha vivido uno de los veranos más duros de su historia en lo que respecta a superficie quemada, con más de 90.000 hectáreas calcinadas, según los datos de la Xunta. El programa europeo Copernicus eleva la cifra a más de 150.000 hectáreas.
Millones parados
La portavoz nacionalista también ha acusado a Rueda y al PP de, este año, "no ejecutar 11 millones de euros en presupuesto" para prevenir los incendios forestales.
"Tenemos el mayor ejemplo este año de 2025: dejaron paralizados 11 millones de euros en políticas de prevención, incluidas las actuaciones que habían que hacer en zonas de máximo riesgo, para proteger las viviendas y casas", ha subrayado.
Pontón también ha echado en cara al Gobierno autonómico falta de acción en lo que respecta a medidas para dinamizar el medio rural gallego o frenar la despoblación en este ámbito. Para el Bloque, esta actitud responde a un "diseño para que el rural se quede para intereses económicos ajenos".
Pontón ha realizado estas declaraciones a la espera de que este viernes en el Parlamento de Galicia se reúna la Diputación Permanente --órgano rector de la Cámara en periodos inhábiles-- para abordar, precisamente a petición del Bloque, la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la crisis de los incendios.
El órgano se reunirá a las puertas de que arranque el periodo ordinario de sesiones en la Cámara, donde Rueda (a quien tanto nacionalistas como socialistas exigen explicaciones en el Pazo do Hórreo) prevé comparecer en el primer pleno de septiembre, que arrancaría el próximo día 9.
Detenido un vecino de O Pino por cuatro delitos de incendio forestal
La Guardia Civil del Puesto de Arca en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza ha detenido a un varón, vecino de O Pino, como presunto autor de cuatro delitos de incendio forestal.
Según explican en un comunciado, las acciones se desarrollaron a raíz del incendio ocurrido el pasado día 25 de julio en el lugar de Samil - Castrofeito - O Pino.
En el transcurso de la investigación se produjeron otros tres incendios los días 5, 8 y 13 de agosto, suponiendo el del día 5 un grave riesgo para las personas y los bienes al localizarse en las proximidades de viviendas habitadas.
Ningún incendio activo por primera vez desde el inicio de la ola de fuegos hace dos semanas
La ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.
La Consellería de Medio Rural así lo recoge en su último parte, con datos recabados hasta las 14.45 horas de este jueves, y donde notifican la estabilización de los focos de A Pobra do Brollón (Lugo), originado el lunes en la parroquia de Abrence y que afecta a unas 900 hectáreas; y de Avión (Ourense), iniciado en la parroquia de Nieva con una afectación de 250 hectáreas.
Esta mañana también se daba por controlado el mayor incendio hasta el momento, el que quemó unas 30.000 hectáreas en Larouco. Igualmente, en las últimas horas se han dado por controlados los fuegos de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, mientras que el foco de Vilariño de Conso sigue estabilizado), con 19.000 hectáreas afectadas, y Carballeda de Avia-Beade, con 4.000 hectáreas.
También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas); mientras que continúa estabilizado el incendio de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 hectáreas).
