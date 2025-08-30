El Gobierno obliga a las comunidades a reforzar la prevención en áreas de riesgo

En plena crisis por los incendios, los más devastadores de la historia de España, el Gobierno ha aprobado un real decreto por el que obliga a las comunidades a intensificar la prevención. En esta normativa, de forzoso cumplimiento, insta a las autonomías a definir en sus planes de lucha contra el fuego «puntos estratégicos de gestión», que serán aquellos con mayor riesgo o vulnerabilidad por sus valores naturales o cercanía a zonas pobladas, y en los que deberán elaborar «una planificación espacio-temporal» tanto de infraestructuras como de eliminación de biomasa «que limite la potencialidad de los incendios».

Así, se recoge en el real decreto que regula las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

En Galicia se actúa sobre todo en las franjas secundarias, aquellos perímetros que rodean viviendas o infraestructuras vulnerables. En cuanto al resto de superficie forestal los expertos advierten que no se puede tener todo desbrozado y aconsejan definir áreas estratégicas en las que se debe priorizar la eliminación de biomasa porque tienen mayor riesgo de incendio o aumentan las posibilidades para su propagación. La Xunta trabaja ya en «una herramienta» para identificar estas zonas.

Pero ahora el Gobierno lo convierte en una obligación. «Servirán para detectar oportunidades de extinción y anticipar una estrategia de defensa eficaz y segura para grandes incendios forestales». Además, la nueva normativa propone que, en caso necesario, se incluyan «áreas de actuación singularizada», entendidas como zonas que requieren una estrategia diferenciada «por su geografía, topografía, clima, vegetación, causalidad de los incendios, especial biodiversidad o densidad de la población». «La lucha contra los incendios no puede limitarse a una mera reacción», argumenta el texto legal.

Protesta de bomberos en Castilla y León

La gestión de la ola de incendios en Castilla y León ha desatado ya airadas protestas entre bomberos forestales y agentes medioambientales que se personaron ante las puertas de las Cortes donde en ese momento comparecía el presidente de la Junta, Alfonso Mañueco, para quejarse por sus condiciones laborales, la privatización del dispositivo de extinción y la falta de prevención.

Medio millar de manifestantes batearon el suelo con sus palas, hicieron rugir las motosierras y quemaron pajas y neumáticos, en una hoguera a la que arrojaron carteles con la cara de Mañueco y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Dentro de las Cortes el presidente castellano-leonés defendió su gestión forestal y advirtió que hizo frente a «un cóctel perverso» de condiciones meteorológicas e incendiarios. Aunque reconoció que las cosas se pudieron «hacer mejor», alegó que ninguno de los errores se cometió para «arañar ningún voto». «Fue siempre fruto de la dificultad o de la urgencia», esgrimió.

La refriega política entre el PP y el Gobierno por los incendios no cesa. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargó ayer contra las comunidades gobernadas por los populares por «no asumir» competencias con los incendios y desviar el foco hacia el Gobierno. «Es muy grave, porque cuando se piden medios por pedirlos se están quitando esos medios de otras partes del territorio donde se pueden necesitar y eso es una actitud negligente y sumamente irresponsable», denunció. A esta línea de defensa se sumó también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que censuró a las comunidades del PP por no hacer los deberes en prevención de incendios.

El responsable de Agricultura, Luis Planas, fue el cuarto ministro en comparecer ayer en el Senado para dar explicaciones por los incendios. Según los datos que maneja el Ejecutivo, ardieron 362.472 hectáreas, la mayoría de carácter forestal, mientras que la superficie agraria afectada sería de 35.421 hectáreas, el 9% del total. Planas explicó que el impacto en la cabaña ganadera es «limitado», aunque sí hubo una granja en Ourense que perdió 19.000 aves. Y mostró su preocupación por los daños en los viñedos de zonas como Monterrei o Valdeorras.

Los reyes, en su gira por los territorios afectados, reclamaron ayer en Cáceres que se haga «un balance reflexivo, sereno y humilde» de cómo mejorar la normativa sobre incendios, la acción directa sobre el terreno y las labores de prevención.

Y en Ourense la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamó mejorar los ratios, coordinación y formación del personal de extinción, tras reunirse con representantes sindicales.