Galicia prepara ya la selectividad

El año pasado los estudiantes gallegos de 2º de Bachillerato sabían ya, desde mediados de septiembre y con modelos concretos aplicados a la inmensa mayoría de las asignaturas, cómo sería en Galicia la nueva prueba de acceso a la universidad pospandémica. La CiUG, encargada de los exámenes de selectividad y del proceso de matriculación en la universidad, trabajó contrarreloj durante el verano para ofrecer esa tranquilidad al alumnado y ese esfuerzo convirtió a Galicia en la comunidad que más madrugó para hacer los deberes. Este año no solo replica la medida, sino que incluso se adelanta: ayer por la tarde ya estaban colgados modelos para el examen de 2026 de casi todas las materias.

Solo cuatro asignaturas sin modelo

Solo cuatro asignaturas —Lingua Galega e Literatura, Historia de la Filosofía, Tecnología e Ingeniería y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales— no contaban todavía con su correspondiente modelo asociado para que los chavales sepan qué pruebas les esperan en la convocatoria ordinaria del año que viene.

Según los ejemplos publicados en la web de la CiUG, la estructura es similar a la que se estrenó este año. En general, como ocurrió ya en la primera prueba de acceso a la universidad conforme al nuevo modelo, los exámenes constan de cuatro preguntas de respuesta obligatoria, aunque en alguna de ellas puede haber apartados con posibilidad de elección entre ellos, como ocurre en la referencia publicada para Lengua Española y Literatura. Esta mantiene el mismo esquema que afrontaron los candidatos a alguna plaza en los campus el pasado mes de junio: comentario de texto, reflexión sobre la lengua y dos preguntas de literatura, una de ellas sobre la obra de lectura obligatoria. En cuanto a las materias de la fase general, tampoco hay cambios en Historia de España, que el estudiante puede elegir como alternativa a Historia de la Filosofía.

Más nervios que en otras ediciones

Los estudiantes de 2º de Bachillerato, un curso enfocado a prepararlos para la prueba, agradecen poder practicar con modelos. Este año afrontaron el cambio en la ya ex ABAU con más preocupación que en ediciones previas por que tenían que ir a la prueba con todo el temario, habría preguntas abordadas desde un enfoque competencial y les tocaba responder a todas las cuestiones. Con todo, no salieron mal parados. En la primera cita, la de junio, el porcentaje de aptos fue casi similar al del año anterior, conun 95,6% de aprobados. Además, la media en la fase general de los aspirantes tampoco se quedó muy lejos de la alcanzada en 2024: un 6,511 frente a un 6,78.

Por otro lado, la CiUG prosigue el proceso de matriculación, con la publicación el día 3 de septiembre del sexto llamamiento.