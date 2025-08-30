La cibercriminalidad sube en Galicia, avisa el delegado del Gobierno
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, alertó ayer del aumento de la cibercriminalidad en Galicia, una autonomía que situó entre las «más seguras» de España —la tercera— tras analizar los datos de criminalidad del Ministerio del Interior. Eso, señaló, «se traduce en más tranquilidad, más confianza y mejor calidad de vida para los gallegos y gallegas».
