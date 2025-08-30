El autor del atropello masivo en A Coruña tiene antecedentes
REDACCIÓN
A Coruña
El autor del atropello masivo que el miércoles dejó seis heridos en un céntrico cruce de peatones de A Coruña tiene antecedentes penales que se remontan, al menos, a 20 años atrás, según pudo saber este diario, por resistencia y desobediencia ala autoridad y por daños a objetos. El hombre afronta seis cargos por homicidio —que, a menos que fallezca alguna víctima que siguen en el hospital, quedará en grado de tentativa—. Con todo, su perfil no es el de un delincuente habitual: por los testimonios de los testigos parece que actuó presa de algún tipo de delirio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios en Galicia, última hora | Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias
- Dos detenidos en Vigo y Lugo tras caer una red nacional que distribuía miles de archivos de pornografía infantil con «graves» agresiones sexuales a menores
- El 70% del terreno que ardió en Ourense sufrió un daño irreversible
- Las cancelaciones masivas golpean al turismo rural gallego en la ola de incendios
- Galicia formará a 33.400 docentes en IA y en el nuevo uso del libro digital
- La Xunta reitera que no puede acoger más menores migrantes: «No podemos ofrecer lo que no tenemos»
- El Gobierno activa las ayudas para los afectados: hasta 15.000 euros por vivienda
- La Xunta incrementó un 35% el gasto en prevención de incendios en la última década