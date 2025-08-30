El autor del atropello masivo en A Coruña tiene antecedentes

El autor del atropello masivo que el miércoles dejó seis heridos en un céntrico cruce de peatones de A Coruña tiene antecedentes penales que se remontan, al menos, a 20 años atrás, según pudo saber este diario, por resistencia y desobediencia ala autoridad y por daños a objetos. El hombre afronta seis cargos por homicidio —que, a menos que fallezca alguna víctima que siguen en el hospital, quedará en grado de tentativa—. Con todo, su perfil no es el de un delincuente habitual: por los testimonios de los testigos parece que actuó presa de algún tipo de delirio.