Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta ve un insulto las «amenazas» por el reparto de menores

La conselleira de Política Social, Fabiola García criticó al Ejecutivo central por recurrir a la «intimidación» en lugar del diálogo para el traslado de menores migrantes, advirtiendo que Galicia no aceptará imposiciones ni amenazas y reclamando planificación y financiación adecuadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents