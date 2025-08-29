La Xunta ve un insulto las «amenazas» por el reparto de menores
La conselleira de Política Social, Fabiola García criticó al Ejecutivo central por recurrir a la «intimidación» en lugar del diálogo para el traslado de menores migrantes, advirtiendo que Galicia no aceptará imposiciones ni amenazas y reclamando planificación y financiación adecuadas.
