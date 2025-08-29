La Xunta anuncia ayudas de hasta 132.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios

A partir del próximo lunes los gallegos podrán empezar a solicitar las ayudas para reparar los daños causados por los incendios. De este modo, las personas que han visto afectada su vivienda habitual, tendrán derecho a una cuantía de hasta 132.000 euros para su rehabilitación o para la compra de una nueva en caso de que se declarase en ruinas; una cifra que desciende hasta un máximo de 66.000 si se trata de residencias ocasionales. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un Consello extraordinario celebrado en Ourense de forma “simbólica”, al ser la provincia más castigada por el fuego. Estas ayudas, indicó, que también están dirigidas a negocios, instalaciones industriales o explotaciones agroganaderas, entre otros, no tienen una partida concreta, por lo que se irán ampliando hasta hacer frente a todos los desperfectos.

Concretamente, según los datos trasladados por el presidente en la rueda de prensa posterior al Consello -que no son exactos, pero sí una “visión muy aproximada” que permite convocar las ayudas, explicó- ardieron en la comunidad algo más de 96.500 hectáreas. En total, se registraron 663 focos en todo el mes de agosto, que afectaron a 62 concellos en los que hubo que evacuar a 400 personas y otras 2.000 tuvieron que quedarse confinadas en sus casas o, en la mayoría de casos, en residencias de la tercera edad.

En lo que a los daños respecta, resultaron afectadas por los fuegos 144 viviendas, de las cuales tan solo 8 son de uso habitual. Otras 42, indicó Rueda, son segundas residencias, y las restantes,“viviendas en ruinas, abandonadas”. Además, también sufrieron daños media docena de explotaciones ganaderas, galpones, pajares o naves. En total, explicó, hay 11 detenidos y 32 personas están siendo investigadas como presuntos responsables de incendios.

A partir del lunes

Es en base a estos datos, que, insistió, son aproximados y pueden reflejar variaciones una vez se tengan los definitivos, la Xunta ha establecido las cuantías de las ayudas. Todas ellas, aseguró, podrán pedirse a partir del lunes, después de salir publicadas el sábado 30 de agosto en el Diario Oficial de Galicia. Para ellas, continuó, no se establece “límite”, y la partida será la “necesaria para que todas aquellas personas que realmente sufrieran un daño puedan ser asistidas por la Xunta”, motivo por el cual serán compatibles con ayudas de otras administraciones o de seguros concertados. “Nuestra intencion es ayudar a todas las personas”, por lo que “ponemos un crédito abierto”, sin partida cerrada.

En el caso de las viviendas, las ayudas varían según el tipo de residencia y el daño sufrido. Para las viviendas de uso habitual, la cuantía prevista es de hasta 132.000 euros para su rehabilitación o, si no fuese posible, para la compra de una nueva; además de hasta 16.200 euros para la compra de muebles, mobiliario, útiles domésticos o demás menaje necesario. Para las viviendas ocasionales, en cambio, la ayuda para rehabilitación o compra de un inmueble será de hasta 66.000 euros, y de hasta 5.400 para reponer el mobiliario. En esta línea se contempla una ayuda complementaria de alquiler social del 100% para las personas que no pueden alojarse en sus viviendas, y otra de 600 euros ampliables si los primeros días tienen que estar alojados en un hotel o incluso para los gastos de la primera mudanza.

Explotaciones agroganaderas y forestales

Para las explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas en los incendios, serían hasta 200.000 euros para reparar o adquirir nuevos bienes, maquinaria o equipos afectados; hasta 75.000 por la pérdida total o parcial de la producción agrícola (por ejemplo hasta 12.700 euros por hectárea quemada de viñedo o 1.22 euros por cada kilo de castaña); y también hasta 15.000 euros para comprar alimentación complementaria para el ganado extensivo o las abejas. Finalmente, también hay ayudas por la muerte de ganado o la desaparición de colmenas, que varía según especie. En el caso de las vacas, por ejemplo, serán de 1.600 euros por un animal de más de 18 meses.

En el caso de las explotaciones forestales, habrá ayudas para reparar los daños causados en infraestructuras privadas (pistas, cerramientos, captaciones de agua) de hasta 15.000 euros por propietario; y de hasta 50.000 euros para reparar la maquinaria dañada al colaborar en las tareas de extinción. Asimismo, se darán hasta 50.000 euros para cubrir el coste de la madera lista para su venta que se quemase o su traslado en el caso de ser no comercial. Se repondrán también las actuaciones de forestación y mejora ejecutadas desde el año 2020 y que fueran dañadas por el fuego con un máximo de 100.000 euros por persona.

En el caso de los negocios afectados o los daños producidos en establecimientos comerciales, industriales o turísticos, las ayudas serán de hasta 600.000 euros para la instalación de maquinaria, mercadería, vehículos, ects; que podrán aumentar hasta 1,5 millones de forma extraordinaria si se tratase de instalaciones industriales o comerciales de gran impacto económico en las que pudiesen estar en juego muchos puestos de trabajo.

Habrá también ayudas para los titulares de los tecores: hasta 30.000 euros para cubrir los gastos de siembra de cereales, que sirven de alimento a la fauna silvestre y contribuyen a restaurar el suelo; hasta 12.000 euros para reparar o reponer infraestructuras como refugios, fuentes, bebederos, comederos etc.; y hasta 550.000 euros, con crédito ampliable, para recuperar las infraestructuras de uso público que estuviesen en terrenos incluidos en la Red gallega de espacios protegidos o Reservas de la biosfera, como miradores, barandillas o áreas recreativas.

Finalmente, se prevé una indemnización por daños físicos a las personas, que “fueron pocos pero se produjeron”, explicó el mandatario autonómico. En el caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta, la cuantía a percibir es de 87.500 euros, a lo que se suma 120 euros por día hospitalizado en el caso de las personas heridas.