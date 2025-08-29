Pazo de Meirás y San Simón, lugares de Memoria Histórica

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, avanzó que el Gobierno iniciará la próxima semana los trámites para declarar el Pazo de Meirás en A Coruña y la Illa de San Simón, en la ría de Pontevedra, como lugares de memoria histórica. En Lugo, en el centro cultural O Vello Cárcere, propuso además que esta antigua prisión, escenario de represión durante la guerra civil y la posguerra, reciba también esa consideración.

Besteiro subrayó la necesidad de «combatir el olvido» y de plantar cara tanto al negacionismo como a los discursos que conviven con el fascismo. La Ley de Memoria Democrática otorga a estos espacios protección y función pedagógica. El alcalde de Lugo entregará la candidatura de O Vello Cárcere –allí estuvieron presos casi 5.000 reclusos entre 1936 y 1940— al secretario de Estado de Memoria Democrática.