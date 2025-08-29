Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | Galicia, a punto de superar la peor ola de incendios del siglo

Ya no queda ningún fuego activo por primera vez desde el inicio de la ola hace dos semanas

Desde el 1 de julio se han quemado 96.738 hectáreas

Visita de los Reyes a las zonas más afectadas por los incendios en Ourense

Visita de los Reyes a las zonas más afectadas por los incendios en Ourense

Los reyes, atendiendo las explicaciones de la jefa del Servicio Provincial de Incendios, Sandra Martínez. / Casa Real

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

Los Reyes trasladaron este jueves su "gratitud", "reconocimiento" y "comprensión" a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense.

Así lo hicieron saber durante la visita que realizaron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. En concreto, don Felipe verbalizó su "gratitud" por el esfuerzo desempeñado por quienes han trabajado para extinguir el fuego y el "reconocimiento" a su labor. Doña Letizia añadió a esas dos palabras la de "comprensión". La Reina argumentó que sólo quienes han tenido que enfrentarse a la crisis "sabe lo que ha tenido que pasar" y "las dificultades" que han tenido que afrontar. "Quienes habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado", reiteró.

Una vista de los monarcas que se produce el día en que el descenso de las temperaturas y el interminable trabajo de las fuerzas contraincendios permitieron dar por controlados durante la noche, tras más de dos semanas de lucha, los fuegos más graves de la ola incendiaria: Larouco-Seadur (30.000 ha), Chandrexa de Queixa (19.000 ha), Oímbra-Xinzo (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha). Aunque quedan activos dos focos menores, la situación marca un nuevo punto de inflexión en la peor crisis forestal del siglo en Galicia.

A esta hora la ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad.

Situación de los incendios forestales en Galicia este jueves 28 de agosto

Situación de los incendios forestales en Galicia este jueves 28 de agosto

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense), que quemó más de 10.000 hectáreas. / Brais Lorenzo / EFE

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.738 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 haectáreas.

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

