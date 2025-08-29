Incendios en Galicia, última hora | Galicia, a punto de superar la peor ola de incendios del siglo

Los Reyes trasladaron este jueves su "gratitud", "reconocimiento" y "comprensión" a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense.

Una vista de los monarcas que se produce el día en que el descenso de las temperaturas y el interminable trabajo de las fuerzas contraincendios permitieron dar por controlados durante la noche, tras más de dos semanas de lucha, los fuegos más graves de la ola incendiaria: Larouco-Seadur (30.000 ha), Chandrexa de Queixa (19.000 ha), Oímbra-Xinzo (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha) y Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha). Aunque quedan activos dos focos menores, la situación marca un nuevo punto de inflexión en la peor crisis forestal del siglo en Galicia.

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense), que quemó más de 10.000 hectáreas. / Brais Lorenzo / EFE

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.738 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 haectáreas.

Galicia encara la fase final de los megaincendios La bajada de las temperaturas, la humedad y las lluvias, aunque escasas, han ayudado a dar un paso casi definitivo para acabar con la ola de incendios que ha asolado Galicia durante el mes de agosto. Se han quemado 96.738 hectáreas desde el 1 de julio, de acuerdo con las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Según el último parte de la Xunta, no hay fuegos activos. Solo quedan dos en la primera fase, estabilizados, los de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha) Y Avión-Nieva (250 ha). El resto, entre ellos los megaincendios históricos que ha sufrido la provincia de Ourense, han quedado controlados en las últimas jornadas, el último de ellos el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha). También permanecen controlados los fuegos de Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

El BNG exige la dimisión de Rueda por su "incompetencia" ante la "auténtica catástrofe" de la ola de incendios La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha urgido este jueves la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la ola de incendios que ha afectado a Galicia --con especial intensidad a Ourense-- este verano. La líder nacionalista ha elevado lo sucedido a "una auténtica catástrofe" y considera que el jefe del Ejecutivo "ha perdido la legitimidad" por su gestión de los medios para combatir los fuegos. "Estamos aquí para exigir con firmeza y claridad la asunción de responsabilidades políticas, la dimisión del máximo responsable de la incompetencia que nos llevó hasta aquí: el señor Rueda", ha afirmado Pontón, tras recalcar que la ola de fuegos en Galicia es una "auténtica catástrofe desde el punto de vista ambiental, social y ecológico". El mensaje ha sido trasladado por la portavoz nacional del partido tras una reunión de la Executiva Nacional del Bloque en el Hotel Palacio del Carmen, en Santiago. Además, lo que argumenta el BNG es que Rueda ha "perdido su legitimidad" por lo que Pontón ha tachado de "fallos" en la gestión del combate frente a los fuegos. "Rueda no hizo lo que tenía que hacer para evitar una situación que sabíamos que podría darse porque los expertos llevan años alertando del riesgo que tenemos con los incendios forestales", ha incidido la nacionalista. Galicia --con especial afección en Ourense y el sur de Lugo-- ha vivido uno de los veranos más duros de su historia en lo que respecta a superficie quemada, con más de 90.000 hectáreas calcinadas, según los datos de la Xunta. El programa europeo Copernicus eleva la cifra a más de 150.000 hectáreas.

Investigador de incendios forestales: «Nunca detectamos una trama incendiaria, pero sí pequeños grupos organizados»

Millones parados La portavoz nacionalista también ha acusado a Rueda y al PP de, este año, "no ejecutar 11 millones de euros en presupuesto" para prevenir los incendios forestales. "Tenemos el mayor ejemplo este año de 2025: dejaron paralizados 11 millones de euros en políticas de prevención, incluidas las actuaciones que habían que hacer en zonas de máximo riesgo, para proteger las viviendas y casas", ha subrayado. Pontón también ha echado en cara al Gobierno autonómico falta de acción en lo que respecta a medidas para dinamizar el medio rural gallego o frenar la despoblación en este ámbito. Para el Bloque, esta actitud responde a un "diseño para que el rural se quede para intereses económicos ajenos". Pontón ha realizado estas declaraciones a la espera de que este viernes en el Parlamento de Galicia se reúna la Diputación Permanente --órgano rector de la Cámara en periodos inhábiles-- para abordar, precisamente a petición del Bloque, la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la crisis de los incendios. El órgano se reunirá a las puertas de que arranque el periodo ordinario de sesiones en la Cámara, donde Rueda (a quien tanto nacionalistas como socialistas exigen explicaciones en el Pazo do Hórreo) prevé comparecer en el primer pleno de septiembre, que arrancaría el próximo día 9.

Detenido un vecino de O Pino por cuatro delitos de incendio forestal La Guardia Civil del Puesto de Arca en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza ha detenido a un varón, vecino de O Pino, como presunto autor de cuatro delitos de incendio forestal. Según explican en un comunciado, las acciones se desarrollaron a raíz del incendio ocurrido el pasado día 25 de julio en el lugar de Samil - Castrofeito - O Pino. En el transcurso de la investigación se produjeron otros tres incendios los días 5, 8 y 13 de agosto, suponiendo el del día 5 un grave riesgo para las personas y los bienes al localizarse en las proximidades de viviendas habitadas.

Vista del humo del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Turbeo, Lugo, / Adrián Irago / Europa Press Ningún incendio activo por primera vez desde el inicio de la ola de fuegos hace dos semanas La ola de incendios que desde hace más de dos semanas azota Galicia parece acercarse a su fin, puesto que por primera vez desde su inicio, no se notifica ningún foco activo en toda la comunidad. La Consellería de Medio Rural así lo recoge en su último parte, con datos recabados hasta las 14.45 horas de este jueves, y donde notifican la estabilización de los focos de A Pobra do Brollón (Lugo), originado el lunes en la parroquia de Abrence y que afecta a unas 900 hectáreas; y de Avión (Ourense), iniciado en la parroquia de Nieva con una afectación de 250 hectáreas. Esta mañana también se daba por controlado el mayor incendio hasta el momento, el que quemó unas 30.000 hectáreas en Larouco. Igualmente, en las últimas horas se han dado por controlados los fuegos de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, mientras que el foco de Vilariño de Conso sigue estabilizado), con 19.000 hectáreas afectadas, y Carballeda de Avia-Beade, con 4.000 hectáreas. También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas); mientras que continúa estabilizado el incendio de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 hectáreas).

S.M. Los reyes, atendiendo las explicaciones de la jefa del Servicio Provincial de Incendios, Sandra Martínez. / Casa Real Los Reyes trasladan «gratitud», «reconocimiento» y «comprensión» a quienes han luchado contra el fuego en Ourense Los Reyes trasladaron este jueves su «gratitud», «reconocimiento» y «comprensión» a quienes han luchado contra los incendios forestales que en los últimos días han afectado a varias poblaciones de la provincia de Ourense. Así lo hicieron saber durante la visita que realizaron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV en Verín. En concreto, don Felipe verbalizó su «gratitud» por el esfuerzo desempeñado por quienes han trabajado para extinguir el fuego y el «reconocimiento» a su labor. Doña Letizia añadió a esas dos palabras la de «comprensión». La Reina argumentó que sólo quienes han tenido que enfrentarse a la crisis «sabe lo que ha tenido que pasar» y «las dificultades» que han tenido que afrontar. La jefa del Servicio Provincial de Incendios de Ourense, Sandra Martínez, detalló la situación en la provincia, desde la sala de pantallas del centro, donde los reyes quisieron comprobar la magnitud de la catástrofe que ha arrasado varias localidades de la zona así como las necesidades de los afectados, como también hicieron ayer miércoles en León y harán mañana viernes en Extremadura. A su llegada al centro, Felipe VI y doña Letizia fueron recibidos por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y otras personalidades de los gobiernos regional y nacional, además de alcaldes de la zona. Medios de extinción Además de escuchar con atención las explicaciones de los responsables del Servicio Provincial de Incendios y ambos tuvieron ocasión de saludar a representantes de los medios de extinción de incendios. Entre ellos se encontraban miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia (061), de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica de Ourense, del Consorcio de Bomberos de Ourense; bomberos de Portugal, Protección Civil, voluntarios, brigadistas y emisoristas, militares de la Brigada 'Galicia' VII (Brilat), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas (Bripac), de la Guardia Civil y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Investigador de incendios forestales: «Nunca detectamos una trama incendiaria, pero sí pequeños grupos organizados»

Según la agenda prevista por Casa Real, a su paso por Ourense los Reyes tienen previsto saludar a alcaldes de Castrelo de Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Viana de Bolo, Vilardevós y Vilariño de Conso. La jornada concluye con una visita a una explotación ganadera en Montes, también para conocer 'in situ' cómo la catástrofe ha afectado a propietarios de la zona, en concreto dos explotaciones ganaderas y una granja de aves afectadas por los incendios; y con otra visita al Colegio Público de Medeiros, donde se ha programado un encuentro con una representación de los habitantes afectados.

R. V. Felipe VI, doña Letizia, Alfonso Rueda y Sara Aagasen en el Centro de Coordinación de incendios de Verín / C. R. Los reyes ya están en Verín para conocer el trabajo del centro de coordinación forestal Felipe VI y doña Letizia ya se encuentran en Ourense para visitar algunas de las zonas más afectadas por los incendios. Su primera parada ha sido en Verín, donde han conocido de primera mano el trabajo que se desarrolla en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagasen, acompañan a los reyes que ahora se desplazarán a Cualedro y a Monterrei.

E.P. Quema agrícola en Cee / G. Civil Denunciado un vecino de Cee por una quema agrícola y cuatro de Noia por hacer fuego para una barbacoa La Guardia Civil de A Coruña ha denunciado y propuesto para sanción a cinco personas, vecinos de Cee y de Noia, por infracciones a la ley de Montes de Galicia, al incumplir las restricciones de seguridad en época de alerta máxima por riesgo de incendio forestal. La primera intervención tuvo lugar cuando una patrulla del Seprona de Corcubión realizaba un servicio de vigilancia en los montes y observó una columna de humo en una masa forestal próxima a la localidad de Fadibón, en Cee. Una vez en el punto, comprobaron que se trataba de una quema de restos agrícolas en una finca particular rodeada de masa forestal, muy próxima a viviendas y sin ningún medio de extinción cerca, con el consiguiente riesgo. El responsable cometió una infracción muy grave, según ha incidido la Guardia Civil. La segunda intervención se produjo tras recibir la Guardia Civil una llamada informando de la presencia de unas personas realizando un fuego para una barbacoa en el paseo fluvial del río Entíns, en Outes. Una patrulla se trasladó a la zona y constató que se trataba de un grupo de cuatro personas de la misma familia, vecinos de Noia, que fueron identificadas y propuestas para sanción por una infracción grave, además de obligadas a apagar las llamas.

R. V. 26/08/2025 Vecinos observan el avance de las llamas, a 26 de agosto de 2025, en Castro de Abaixo, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la ola de incendios que arrasa Galicia desde hace dos semanas. Así, la Situación 2 ya se ha desactivado en A Pobra do Brollón y el incendio originado en A Fonsagrada se ha dado por estabilizado. SOCIEDAD Adrián Irago - Europa Press / Adrián Irago - Europa Press / Europa Press Estabilizado el incendio de A Pobra do Brollón Solo queda un incendio activo en Galicia después de que Medio Rural anunciase a las doce de este mediodía la estabilización del frente en A Pobra do Brollón, en Lugo, que ha quemado una superficie estimada de 900 hectáreas. Este incendio, que prendió el pasado lunes a las 13.00 horas en la parroquia de Abrence, obligó a declarar la Situación 2 como medida preventiva por su cercanía a núcleos habitados. Para la extinción de este incendio se han movilizado (medios acumulados) 13 técnicos, 67 agentes, 71 brigadas, 59 motobombas, 5 palas, 9 helicópteros y 13 aviones. En este fuego actuaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Con este fuego estabilizado, solo queda activo el que afecta a 250 hectáreas en el concello ourensano de Avión

Marlaska, sobre los incendios: «No hemos actuado tarde, sino con previsión» El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido este jueves en el Senado a las acusaciones de inoperancia que le ha ido arrojando el Partido Popular mientras se agravaban los catastróficos incendios forestales de estos días. Y lo ha hecho desgranando las actuaciones del sistema nacional de emergencias: «Dicen ustedes que se ha actuado tarde, cuando lo que hemos hecho es actuar con previsión». Pincha aquí para consultar toda su declaración