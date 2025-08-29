Galicia deja de tener fuegos activos por primera vez desde que se inició la crisis

Por primera vez desde que comenzó la ola de incendios Galicia no tiene ningún foco activo. Los dos últimos eran los de A Pobra do Brollón, en Lugo, y el de Avión, en Ourense, y ambos están estabilizados desde ayer. De este modo, comienza a vislumbrarse el fin de esta crisis incendiaria, propiciado, en parte, por el descenso térmico y las precipitaciones que desde hace unos días afectan a la comunidad.

El primer incendio estabilizado fue el registrado el pasado lunes en la parroquia de Abrence, en A pobra do Brollón, a las 11 de la mañana. Con un superficie afectada de 900 hectáreas, se trata del único fuego que sigue ardiendo en la provincia lucense, después de que la noche del miércoles los medios antiicendios lograsen extinguir el de A Fonsagrada, que finalmente calcinó 53,47 hectáreas.

En Ourense, por su parte, también fue posible estabilizar el incendio originado en Avión, al medio día, que por ahora afecta a unas 250 hectáreas, aunque esta cifra podría variar una vez se hagan las mediciones definitivas.

En lo que a los otros fuegos de la provincia respecta, han sido controlados los seis fuegos que estaban estabilizados. Entre ellos se encuentra el incendio que comenzó el pasado miércoles 13 agosto en Larouco, y que ya es el más grande de la historia reciente de Galicia, con 30.000 hectáreas arrasadas. Además, se han controlado los de Carballeda de Valdeorras (5.000 ha), Oímbra (17.000 ha), A Mezquita (10.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (4.000) y Chandrexa de Queixa (19.000), aunque en este último caso continúa estabilizado uno de los focos, el de Vilariño de Conso. Finalmente, los de Vilar de Cervos, en Vilardevós (900), Montederramo (120) y Maceda (3.500) no presentaron cambios y permanecen controlados.

De este modo, según los datos facilitados por Medio Rural, continúan ardiendo en la comunidad 11 incendios, pero ninguno permanece activo. En total, según los cálculos realizados por el Ejecutivo autonómico, desde el 1 de julio han ardido en Galicia 96.738 hectáreas, la mayoría en Ourense, aunque esta cifra es mayor según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus: en lo que va de mes, se habrían quemado cerca de 160.000 hectáreas.