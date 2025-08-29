Feijóo inicia el curso político en Cerdedo-Cotobade este domingo

Alberto Núñez Feijóo inaugurará el curso político este domingo en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, recuperando la tradición con la que los populares gallegos abren cada año la temporada. Se prevé un acto multitudinario —solo pendiente del tiempo—en un enclave simbólico, donde en 2024 se congregaron unas 2.000 personas y acudieron dirigentes de la cúpula del PP, el presidente gallego Alfonso Rueda y referentes como Mariano Rajoy. Feijóo solo interrumpió esta cita en 2023 al celebrarla en Soutomaior.