A Coruña comenzará a aplicar la tasa turística el 29 de septiembre
A Coruña cobrará la tasa turística desde el 29 de septiembre.
El Concello la aplicará al finalizar el verano, para financiar mejoras en servicios. La tasa afectará a todos los visitantes y alojados en viviendas turística pero habrá exenciones a menores, personas con discapacidad, estancias médicas, cruceros hasta 2026 y congresos.
