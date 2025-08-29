A Coruña comenzará a aplicar la tasa turística el 29 de septiembre

A Coruña cobrará la tasa turística desde el 29 de septiembre.

El Concello la aplicará al finalizar el verano, para financiar mejoras en servicios. La tasa afectará a todos los visitantes y alojados en viviendas turística pero habrá exenciones a menores, personas con discapacidad, estancias médicas, cruceros hasta 2026 y congresos.