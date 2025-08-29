Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan una marcha en Santiago para pedir medidas antiincendios

La capital gallega acogerá el próximo 14 de septiembre una manifestación convocada por la plataforma ‘Por un monte galego con futuro’ para exigir la aplicación de medidas que eviten otra ola de incendios y reclamar un plan de choque con ayudas para las personas y zonas afectadas. La salida será desde la Alameda de Santiago a las 12:00 horas.

