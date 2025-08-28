UUAA pide 32 camiones de alimento para el ganado

Unións Agrarias se reunió ayer con la Consellería de Medio Rural y le trasladó un paquete de medidas urgentes para paliar los daños de los incendios en el sector agroganadero. Así, reclaman que se envíen hasta 32 tráilers de alimento para el ganado a las zonas afectadas y que se elimine el veto de dos años al pastoreo en terrenos quemados para no perder ayudas europeas de la PAC.