Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | La batalla contra el fuego se centra en dos en activo en Ourense y Lugo, donde se desactivó el nivel 2 de emergencia en A Pobra de Brollón

A pesar de la mejoría de los grandes incendios de Ourense, la comunidad sigue en alerta y lucha contra dos fuegos activos

Desde el 1 de julio se han quemado 96.725 hectáreas

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

La ola de incendios en Galicia se resiste a remitir por completo. A estas horas los efectivos y medios de extinción centran sus esfuerzos en los dos fuegos que continúan activos en Galicia después de que el de Carballeda de Valdeorras-Casaio haya quedado estabilizado con 5.000 hectáreas quemadas. Se mantienen activos el de Avión-Nieva, en Ourense, y el de A Pobra de Brollón, en Lugo donde este miércoles ha quedado desactivada la situación 2 de emergencia.

Según el último parte de la noche del miércoles sobre la situación de los fuegos facilitado por la Consellería de Medio Rural, el incendio más preocupante en Galicia sigue siendo este miércoles el de A Pobra do Brollón (Lugo), que aumentó su perímetro hasta las 900 hectáreas aunque ya sin amenazar a núcleos de población, por lo que se ha desactivado el nivel 2 de emergencia. El de Avión-Nieva lleva arrasadas y 250 hectáreas.

A la actualidad han quedado estabilizados los incendios de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha), el de A Fonsagrada-San Pedro de Río (40 ha); Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (cerca de 30.000 ha); y Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha).

En cuanto a los controlados están los de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

Quedó extinguido el incendio de Carballedo, parroquia de la Cueva, que finalmente afectó una superficie de 118,6 hectáreas.

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.725 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006.

Noticias relacionadas y más

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents