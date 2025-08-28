Incendios en Galicia, última hora | La batalla contra el fuego se centra en dos en activo en Ourense y Lugo, donde se desactivó el nivel 2 de emergencia en A Pobra de Brollón

La ola de incendios en Galicia se resiste a remitir por completo. A estas horas los efectivos y medios de extinción centran sus esfuerzos en los dos fuegos que continúan activos en Galicia después de que el de Carballeda de Valdeorras-Casaio haya quedado estabilizado con 5.000 hectáreas quemadas. Se mantienen activos el de Avión-Nieva, en Ourense, y el de A Pobra de Brollón, en Lugo donde este miércoles ha quedado desactivada la situación 2 de emergencia.

Según el último parte de la noche del miércoles sobre la situación de los fuegos facilitado por la Consellería de Medio Rural, el incendio más preocupante en Galicia sigue siendo este miércoles el de A Pobra do Brollón (Lugo), que aumentó su perímetro hasta las 900 hectáreas aunque ya sin amenazar a núcleos de población, por lo que se ha desactivado el nivel 2 de emergencia. El de Avión-Nieva lleva arrasadas y 250 hectáreas.

A la actualidad han quedado estabilizados los incendios de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 ha), el de A Fonsagrada-San Pedro de Río (40 ha); Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (cerca de 30.000 ha); y Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha).

En cuanto a los controlados están los de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha).

Quedó extinguido el incendio de Carballedo, parroquia de la Cueva, que finalmente afectó una superficie de 118,6 hectáreas.

El total de superficie arrasada este año 2025, con datos contabilizados desde el 1 de julio, es de 96.725 hectáreas. El peor dato de este siglo después de que ayer se superasen las cifras de la ola de incendios de 2006.

Quedan controlados los megaincendios de Oímbra y de A Mezquita Un paso más para el final de la brutal ola de incendios que sufre Galicia. A última hora de este miércoles, la Xunta ha dado por contralados dos de los megaincendios que aún persistenten. Son los de Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha) y A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha).

El rey visita en Zamora a los afectados por el fuego y el jueves irá a Galicia: «Los testimonios son sobrecogedores» En su visita de este miércoles a las zonas afectadas por los incendios forestales de Castilla y León, el rey tildó de «sobrecogedores» los testimonios de los vecinos de Zamora, donde aseguró que su intención es «estar cerca» de los afectados y pudo escuchar lo ocurrido de mano de varios alcaldes, vecinos, ganaderos y comerciantes de la zona. Lucía Feijoo Viera Más tarde, ya desde la comarca de El Bierzo, Felive VI hizo un llamamiento a la unidad y a la colaboración para afrontar la recuperación tras esa oleada de incendios, reconociendo que «hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona».

El Gobierno defiende que hubo un operativo «sin precedentes» y el PP cree que «se puso de perfil» Robles critica a las comunidades por delegar la respuesta a los incendios en la UME cuando no han invertido en prevención. Ante estas críticas, el Gobierno se afana en poner de relieve sus esfuerzos durante la ola incendiaria de agosto. Durante su comparecencia este miércoles en el Senado, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, detalló día a día desde el pasado 1 de agosto, el número de incendios y las provincias en las que han participado las 11 brigadas de bomberos forestales que dependen de su ministerio. «Hemos desplegado desde la Administración central una cifra sin precedentes», aseguró

La Xunta anuncia 16 oficinas para agilizar las ayudas a los afectados por incendios Técnicos asesorarán a vecinos y concellos sobre la tramitación de los apoyos que serán aprobados este viernes: «Para que la gente tenga el dinero cuanto antes», defiende Rueda. Diez de esas oficinas estarán en la provincia de Ourense (Verín, A Gudiña, Xinzo de Limia, Maceda, O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, Pobra de Trives, Ribadavia, Chandrexa de Queixa y Vilamartín de Valdeorras, esta última en una oficina agraria móvil), dos en las localidades coruñesas de Melide y Ponteceso, otra en Quiroga (Lugo) y también habrá en Lalín y O Porriño (Pontevedra).

Las diferencias actualizadas entre las estimaciones de la Xunta y las imágenes de Copernicus La ola de incendios que sufre Galicia, sobre todo desde que el 8 de agosto se inició el megafuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, ha adquirido proporciones históricas. Según los datos proporcionados por la Xunta, desde el 1 de julio hasta este 27 de agosto, con todavía tres focos activos, han ardido 96.706 hectáreas. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, aumentan la superficie afectada hasta las 163.251 ha. Es un 59,2% más de lo reconocido por el Gobierno gallego, una diferencia que el día 20, antes de que la Consellería de Medio Rural incrementase de golpe en miles de hectáreas su cálculo, era de más del 100%. Consulta la explicación completa aquí.

Aagesen reivindica el despliegue "sin precedentes" de medios del Estado en coordinación con las autonomías ante los incendios Sara Aagesen ha copiado la estrategia de Margarita Robles durante su comparecencia en el Senado para dar cuenta de las actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica ante la ola de incendios. La vicepresidenta tercera ha detallado, día a día desde el pasado 1 de agosto, el número de incendios y las provincias en las que han participado las 11 brigadas de bomberos forestales que dependen de su ministerio. "Hemos desplegado desde la administración central una cifra sin precedentes", ha asegurado. Además, ha dejado claro que los 600 bomberos forestales con los que cuenta su departamento han trabajado coordinadas con los equipos técnicos de las comunidades autónomas, algo que ya recalcó ayer la ministra de Defensa. Lee aquí la crónica completa.

El PSdeG reclama un cambio «profundo y urgente» en el modelo de lucha contra incendios El PSdeG reclamó en Láncara (Lugo) un cambio «profundo y urgente» en el modelo de lucha contra los incendios forestales e insistieron en que Galicia necesita un servicio «único, estable y profesionalizado» de prevención y extinción, dependiente de la Xunta que «ponga fin a la precariedad a la improvisación y el abandono que sufren los ayuntamientos». Así lo han hecho este miércoles la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez; la portavoz de Política Forestal, Carmen Rodríguez Dacosta, y el alcalde de Láncara en funciones, Pablo Rivera. En este sentido, Pablo Rivera, ha señalado que en su ayuntamiento la brigada municipal «tuvo que renunciar» por «falta de recursos» y ha advertido de que los ayuntamientos «no pueden» seguir asumiendo las competencias que le corresponden a la Xunta. «Lo que no se puede hacer es legislar desde Santiago y luego dejarnos sin medios, obligándonos a afrontar situaciones tan graves con herramientas claramente insuficientes», ha denunciado. Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que el sistema de las brigadas municipales «es un parche precario». En este contexto, ha lamentado que contratan a «cuatro o cinco personas durante solo tres meses» y son los ayuntamientos los que «deben de poner los vehículos, los seguros, los EPI y toda la gestión». «La Xunta limita su aportación a 40.000 euros como máximo y luego se da media vuelta», ha esgrimido Méndez. Asimismo, la secretaria de Organización del PSdeG ha calificado de «engaño» que el PPdeG publicase en agosto las convocatorias de plazas que «ya pertenecían a la oferta de empleo de 2023». Por su parte, la portavoz del ámbito forestal del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha denunciado que «no puede ser» que la contratación de personal se realice «solo durante tres meses», en plena temporada de alto riesgo, y le den un «curso exprés de 16 horas» para después mandarlos «a la boca del lobo, frente a incendios de quinta generación». «La Xunta lleva a los capataces de las brigadas municipales para las suyas y deja a las brigadas locales descabezadas. Eso sí que es improvisación, inseguridad y falta de respecto por el trabajo de los brigadistas», ha sentenciado Dacosta.

EFE Luís Bará. / FdV BNG ve «insultante» que Xunta hable de prevención sin actualizar la ley contra incendios El viceportavoz parlamentario del BNG, Luis Bará, ha tildado de «insultante» que la Xunta hable ahora de prevención ante los incendios cuando mantiene paralizado desde hace años el anteproyecto de la Ley de lucha integral contra los incendios forestales, que ellos mismos impulsaron. En rueda de prensa, el nacionalista ha cargado contra el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y contra el actual mandatario, Alfonso Rueda, ya que ambos se comprometieron a llevar al Parlamento una actualización de la norma, pero esta se paralizó y todavía sigue atascada en el portal de Transparencia de la Xunta. En este sentido, ha considerado que los incendios forestales de este año podrían haber sido de una afectación menor si desde el PPdeG se hubiesen preocupado de seguir, al menos, las indicaciones que recogen los documentos elaborados por ellos mismos. Ha apuntado que el texto incluía aspectos como sistemas preventivos dirigidos a la población para poder conocer en tiempo real las zonas de alto riesgo o los usos permitidos en ese momento, además de las medidas preventivas para cada parcela, superficies quemadas y plazo de las limitaciones de uso y actividades. También se preveía un registro de personas infractoras y que, sostuvo, ya está en la ley de 2012 aunque «hasta ahora no se creó» por lo que Núñez Feijóo «podía dar ejemplo» de anuncio que hace ahora como líder del PP estatal y haber cumplido su compromiso en Galicia cuando era el jefe del Ejecutivo autonómico. Ha acusado así al presidente gallego de ser «el máximo responsable de los incendios de agosto de 2025» debido al «fracaso estrepitoso de todas las medidas de planificación del medio rural y del monte». Por ello, ha insistido en la urgencia de que Rueda comparezca en el Parlamento para dar explicaciones sobre su gestión «irresponsable y negligente». Ha denunciado también la «evidente contradicción e incoherencia en el PP» que considera «súperurgente que comparezcan ministros mientras veta o retrasa la comparecencia del señor Rueda».

E. P. Cuca Gamarra en Pamplona: "El toro de la ley ha empitonado ya a los corruptos" Gamarra responde a Robles que las comunicades del PP se coordinaron por Whatsapp porque no existe mecanismo nacional contra incendios La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este miércoles a las críticas a los presidentes autonómicos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, argumentando que tuvieron que recurrir a grupos de Whatsapp ante la «negligente» actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y la carencia de un mecanismo nacional contra incendios, como sí existe a nivel europeo. «Ese mecanismo nacional no existe, como la ley exige, para que pueda haber coordinación de manera automática y eso es lo que han denunciado los presidentes autonómicos y el presidente Feijóo con total claridad», ha sostenido Gamarra en una entrevistada en 'La mirada crítica' de Telecinco. «Se tuvieron que coordinar a través de grupos de WhatsApp los propios presidentes autonómicos porque faltaba el mecanismo que el Gobierno de España tendría que haber aprobado hace años ya», ha sostenido Gamarra.