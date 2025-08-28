Educación financia la vuelta al ‘cole’ con 100 millones en cuatro años
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó ayer que en los últimos cuatro años el Gobierno gallego movilizó más de 100 millones de euros en ayudas directas a las familias para la vuelta al ‘cole’, lo que supone un incremento desde el curso 2022-2023 de más de un 25 %, y «más de 100.000 nuevos beneficiarios en los últimos cuatro años». Este curso, informó, además de funcionar el banco de libros, las ayudas para adquirir manuales y los vales, se estrena la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar. Al respecto, ha recordado a las familias con rentas per cápita superiores a 10.000 y hasta 30.000 euros, que deben guardar las facturas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios en Galicia, última hora | Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias
- Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave
- El acuerdo entre Xunta y sindicatos permite salvar del cierre 265 aulas
- Alfonso Rueda advierte que serán «más estrictos» con la limpieza de fincas
- Incendiarios, más maldad que locura
- Las recetas del rural contra los incendios: más incentivos, más ganaderos y montes mosaico
- Las cancelaciones masivas golpean al turismo rural gallego en la ola de incendios
- Rueda aprobará el viernes la ayudas por los incendios y responde a las críticas por su gestión: «Se basan en datos falseados»