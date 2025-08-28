Educación financia la vuelta al ‘cole’ con 100 millones en cuatro años

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó ayer que en los últimos cuatro años el Gobierno gallego movilizó más de 100 millones de euros en ayudas directas a las familias para la vuelta al ‘cole’, lo que supone un incremento desde el curso 2022-2023 de más de un 25 %, y «más de 100.000 nuevos beneficiarios en los últimos cuatro años». Este curso, informó, además de funcionar el banco de libros, las ayudas para adquirir manuales y los vales, se estrena la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar. Al respecto, ha recordado a las familias con rentas per cápita superiores a 10.000 y hasta 30.000 euros, que deben guardar las facturas.