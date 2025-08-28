Dos detenidos en Vigo y Lugo tras caer una red nacional que distribuía miles de archivos de pornografía infantil con «graves» agresiones sexuales a menores

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas e investiga a otras 5 por posesión y distribución de pornografía infantil tras haber intervenido miles de archivos de imagen y vídeo que contenían "graves" agresiones sexuales a menores de edad, dos de los cuales ha ingresado a prisión provisional.

Entre los arrestados destacan un profesor de secundaria en Barcelona; dos arrestados en Cáceres y Lugo, que han ingresado en prisión provisional por la dureza del contenido que compartían y visualizaban; y otro en Girona, presunto responsable de la distribución de más de 85.000 archivos de menores, a los que fotografiaba desde su domicilio cuando estaban en el patio del colegio.

Los 16 detenidos estaban ubicados en Vigo, Lugo, Girona, Barcelona, Cáceres, Castellón, Asturias, Las Palmas, Madrid, Guipúzcoa, Cantabria y Valencia. Por su parte, las 5 personas investigadas y no detenidas se encuentran en Madrid, Navarra y Valladolid.

La investigación, que se llevó a cabo con la colaboración de cuerpos policiales internacionales, especialmente con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha permitido la identificación de 21 personas vinculadas con los hechos en nuestro país, que estaban ubicados doce provincias distintas.

Esta operación comenzó cuando los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectaron el intercambio de material ilícito entre distintas personas a través de redes 'Peer To Peer' (P2P), a través de las cuales los usuarios pueden ponerse en contacto con personas de todo el mundo para compartir casi cualquier tipo de archivo.

La Policía Nacional llama a la colaboración ciudadana para la posible identificación de más personas implicadas en estos hechos, e insta a que todo aquel que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil lo comunique, de forma totalmente anónima y confidencial.