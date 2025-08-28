Detenido un vecino de O Pino por cuatro delitos de incendio forestal
Mientras se le investigaba por un fuego, se produjeron otros tres que también le achacaron
La Guardia Civil del Puesto de Arca en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza ha detenido a un varón, vecino de O Pino, como presunto autor de cuatro delitos de incendio forestal.
Según explican en un comunciado, las acciones se desarrollaron a raíz del incendio ocurrido el pasado día 25 de julio en el lugar de Samil - Castrofeito - O Pino.
En el transcurso de la investigación se produjeron otros tres incendios los días 5, 8 y 13 de agosto, suponiendo el del día 5 un grave riesgo para las personas y los bienes al localizarse en las proximidades de viviendas habitadas.
Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a la detención de este varón como presunto autor de cuatro delitos de incendio forestal.
El detenido, junto con las actuaciones realizadas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
