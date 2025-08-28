El BNG cree que la catástrofe era «evitable» y el PSdeG critica la «improvisación»
El BNG afeó ayer a la Xunta que haya incumplido el 70 por ciento de las medidas propuestas en el dictamen de la comision de estudio creada en la Cámara tras la ola de incendios que asoló Galicia en el año 2017 y lamenta que no se haya aprobado aún la reforma de la Ley contra Incendios. Mientras, el PSdeG reclamó ayer cambios en el modelo de extinción con un cuerpo de brigadistas único y profesionalizado.
En opinión del viceportavoz parlamentario del BNG, Luis Bará, «las dimensiones de la catástrofe» de incendios «en parte eran evitables» si se hubieran puesto en marcha las medidas acordadas en el Parlamento. La eurodiputada nacionalista Ana Miranda llevará la ola incendiaria que sufrió Galicia al Parlamento europeo y pidió a los comisarios que visiten las zonas afectadas.
Por su parte, en el PSdeG critican la falta de apoyo de la Xunta para constituir las brigadas municipales. «El Gobierno gallego lleva a los capataces de las brigadas municipales para las suyas y deja descabezados los equipos locales. Eso sí es improvisación e inseguridad», denuncia la diputada Carmen Rodríguez Dacosta.
