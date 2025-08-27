Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta anuncia 16 oficinas para agilizar las ayudas a los afectados por incendios

Técnicos asesorarán a vecinos y concellos sobre la tramitación de los apoyos que serán aprobados este viernes

«Para que la gente tenga el dinero cuanto antes», defiende Rueda

Rueda, junto a la conselleira de Vivenda, en la visita a unas obras en Folgoso do Courel.

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

La Xunta abrirá 16 oficinas en toda Galicia para prestar atención directa a las personas afectadas por los incendios forestales. El objetivo es que técnicos de la Administración autonómica asesoren a los vecinos y las entidades que lo necesiten para agilizar la tramitación de las ayudas que este viernes prevé aprobar el Ejecutivo autonómico.

«Rapidez en sacar estos apoyos y rapidez en concederlas para que la gente tenga el dinero que necesita cuanto antes», garantizó el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, desde Folgoso do Courel.

Diez de esas oficinas estarán en la provincia de Ourense (Verín, A Gudiña, Xinzo de Limia, Maceda, O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, Pobra de Trives, Ribadavia, Chandrexa de Queixa y Vilamartín de Valdeorras, esta última en una oficina agraria móvil), dos en las localidades coruñesas de Melide y Ponteceso, otra en Quiroga (Lugo) y también habrá en Lalín y O Porriño (Pontevedra).

La comarca de O Courel ya había sido zona cero de los fuegos en 2022 y Rueda recordó que ya entonces la Xunta activó medidas transversales de apoyo a los afectados que contribuyeron a la recuperación del entorno. «Fuimos eficaces y ahora tenemos que hacer lo mismo. Hacemos todo lo necesario para que a partir del sábado ya se puedan pedir las ayudas y las podamos pagar lo antes posible», destacó el presidente.

Críticas a Robles

La Xunta tiene previsto aprobar las ayudas a los afectados por los incendios en un Consello Extraordinario que se celebrará ete viernes en Ourense.

Desde O Courel, donde acudió a un acto de finalización de unas obras en una carretera, Rueda respondió a las críticas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que cuestionó que las comunidades solicitasen «un cantidad ingente de medios» para apagar los incendios. «Galicia pidió lo razonable», rebatió el presidente de la Xunta. Así, explicó que la petición de medios al Gobierno la hicieron «los técnicos con la instrucción, que cumplieron, de pedir exactamente aquello que se creía que se necesitaba cuando se necesitaba».

