Sin riesgo de escorrentía «a la vista» por la lluvia

Las lluvias suaves son, hoy por hoy, la mejor noticia para los montes gallegos arrasados por el fuego. Así lo explica Cristina Fernández Filgueira, investigadora en la Misión Biológica de Galicia (CSIC) y especialista en ecología del fuego, que subraya que la forma de llover marca la diferencia: «Si las precipitaciones llegan poco a poco, ayudan a que el suelo se empape progresivamente, reducen el riesgo de arrastres y permiten que muchas plantas rebrotadoras comiencen a regenerar». Es decir, se aminora el peligro ecológico por escorrentías del suelo afectado por los incendios.

La información coincide con la previsión meteorológica: una bajada de la temperaturas de 10º y el aumento de la humedad relativa favorecerán el control de los incendios en Ourense y la disminución de los riesgos, aunque las lluvias en la zona continuarán siendo «escasas». Así lo asegura el meteorólogo de Meteo Galicia Juan Taboada. Galicia experimentará la llegada de varios frentes de influencia Atlántica, que traerán «más inestabilidad» y «aire fresco» estos días.

El primer frente se experimenta ya desde ayer con «poca actividad» en la provincia de A Coruña y Lugo, con cielo «no tan despejado» en el resto de Galicia, explica.

La meteoróloga Ana Lage coincide en que, en estos primeros días —sobre todo el jueves y viernes por la noche de forma mas generalizada— «se espera poca cantidad de agua y precipitaciones solo en forma de chubascos».

Aunque los últimos incendios han calcinado 96.000 hectáreas, la investigadora Cristina Fernández pide cautela al evaluar los riesgos. «El fuego no afecta a todo el perímetro por igual. Hay zonas muy calcinadas, pero también otras donde apenas ha ardido. Incluso dentro de una superficie quemada pueden quedar parches de vegetación que sirven de refugio y fuente de biodiversidad», detalla. Así y a pesar de la magnitud de lo quemado, Fernández insiste en un mensaje de tranquilidad: «No todas las hectáreas arrasadas son susceptibles de escorrentías graves. Solo en los suelos más calcinados hace falta actuar de inmediato».

En las áreas más dañadas y con fuerte pendiente, la prioridad inmediata es proteger el suelo frente a la erosión. Para ello, la técnica más eficaz sigue siendo el mulching con paja, ampliamente investigada en Galicia. «La paja es el material más eficiente en relación cobertura-cantidad y sabemos que funciona muy bien en nuestras condiciones», asegura.