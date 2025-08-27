En Directo

INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, última hora | Las llamas se ceban ahora con Lugo y convierten esta ola incendiaria en la peor del siglo

Los fuegos de 2025 superan las cifras de 2006, con tres focos importantes en A Pobra do Brollón, Avión y Casaio

Patricia Pedrido Davila

Marcos Romero

Alberto Leyenda

Edgar Melchor

Marta Clavero

R. V.

El nivel 2 de alerta se decretó el pasado martes 12 de agosto, así que han sido 14 días los que ha permanecido activo. Este martes finaliza esta situación, ya que el estado de los incendios «está mejorando» aunque «sin bajar la guardia» todavía, declaró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En cuanto a los últimos datos de Medio Rural, ofrecidos la noche de este martes, se confirmanque Galicia ya ha superado el peor registro del siglo en superficie calcinada. Desde el 1 de julio los incendios de Galicia han quemado 96.596 hectáreas, más que en todo 2006, año negro en el que se habían consumido 95.947.

El frente más preocupante es el de A Pobra do Brollón, donde arden ya 800 hectáreas, con la Situación 2 activada por la amenaza a varios núcleos habitados. También en Lugo, hay un foco en en A Fonsagrada-San Pedro de Río donde se han quemado ya 30 hectáreas. En Ourense siguen descontrolados los fuegos de Avión con 250 hectáreas afectadas y el de Carballeda de Valdeorras - Casaio, que crece hasta las 5.000 hectáreas.

La buena noticia es que durante la noche se dieron por extinguidos varios focos, aunque al realizar una medición más precisa de su afectación se agravaron las estadísticas: Vilardevós-Moialde, con 1.102 hectáreas; Riós-Fumaces e a Trepa, con 130,63; Riós-Trasestrada, con 33,52; y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres, con 72,12 hectáreas.

Un vecino ve el avance del fuego, en A Pobra de Brollón, Lugo / Carlos Castro / Europa Press

Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha).

Pasa a estar controlado el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y continúan controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Carballedo-A Cova (100 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

