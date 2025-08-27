Incendios en Galicia, última hora | Las llamas se ceban ahora con Lugo y convierten esta ola incendiaria en la peor del siglo

El nivel 2 de alerta se decretó el pasado martes 12 de agosto, así que han sido 14 días los que ha permanecido activo. Este martes finaliza esta situación, ya que el estado de los incendios «está mejorando» aunque «sin bajar la guardia» todavía, declaró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En cuanto a los últimos datos de Medio Rural, ofrecidos la noche de este martes, se confirmanque Galicia ya ha superado el peor registro del siglo en superficie calcinada. Desde el 1 de julio los incendios de Galicia han quemado 96.596 hectáreas, más que en todo 2006, año negro en el que se habían consumido 95.947.

El frente más preocupante es el de A Pobra do Brollón, donde arden ya 800 hectáreas, con la Situación 2 activada por la amenaza a varios núcleos habitados. También en Lugo, hay un foco en en A Fonsagrada-San Pedro de Río donde se han quemado ya 30 hectáreas. En Ourense siguen descontrolados los fuegos de Avión con 250 hectáreas afectadas y el de Carballeda de Valdeorras - Casaio, que crece hasta las 5.000 hectáreas.

La buena noticia es que durante la noche se dieron por extinguidos varios focos, aunque al realizar una medición más precisa de su afectación se agravaron las estadísticas: Vilardevós-Moialde, con 1.102 hectáreas; Riós-Fumaces e a Trepa, con 130,63; Riós-Trasestrada, con 33,52; y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres, con 72,12 hectáreas.

Un vecino ve el avance del fuego, en A Pobra de Brollón, Lugo / Carlos Castro / Europa Press

Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha).

Pasa a estar controlado el de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y continúan controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Carballedo-A Cova (100 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

Elena Ocampo Incendio declarado en A Pobra de Brollón y para el que se ha activado el nivel 2 de peligrosidad por cercanía a la población. / Carlos Castro/Europa Press Regenerar tras un incendio: un mínimo de 2.500 euros por hectárea La regeneración de los montes quemados implica una fuerte inversión. En el caso del eucalipto, la reforestación completa cuesta entre 2.500 y 4.000 euros por hectárea, mientras que el pino exige entre 7.000 y 11.000 euros. Las frondosas son las más caras, alcanzando los 15.000 euros. «Si solo plantas, en dos años la vegetación lo ha devorado todo. El eucalipto puede dominar más rápido, pero el pino o las frondosas necesitan cuidados periódicos. Y eso cuesta dinero», explica el director económico de la Asociación Forestal de Galicia, Daniel Rodríguez Cebreiro. Pincha aquí para leer la noticia completa

Alberto Leyenda Las llamas calcinan ya 5.000 hec´tareas en el incendio de Pena Trevinca La principal novedad en el parte de la Xunta de la noche de este martes es que el incendio que afecta a la zona de Pena Trevinca —oficialmente denominado Carballeda de Valdeorras-Casaio— ha crecido otras 300 hectáreas, hasta las 5.000. La situación 2 sigue activada en A Pobra do Brollón, por la cercanía del fuego a núcleos habitados, aunque en las últimas horas no ha habido evacuaciones. También siguen activos los focos de Avión-Nieva (250 ha) y de A Fonsagrada-San Pedro de Río (30 ha, con un incremento de 10 en las últimas horas). En el aspecto positivo, pasa a estar controlado el incendio de Vilardevós-Vilar de Cervos, que ha arrasado 900 hectáreas. Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 4.000 ha). Además del citado de Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), continúan controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Carballedo-A Cova (100 ha). Se espera que mañana, a partir de la tarde, lleguen al fin las lluvias a toda la provincia de Ourense, lo que sin duda ayudaría a poner fin a la crisis de incendios que se prolonga desde el 8 de agosto. Noticias relacionadas y más El Gobierno aprueba este martes la zona de emergencia para los territorios afectados por los incendios

Alfonso Rueda advierte que serán «más estrictos» con la limpieza de fincas

Las cancelaciones masivas golpean al turismo rural gallego en la ola de incendios

Robles denuncia que Feijóo echó por tierra la coordinación entre el Gobierno y las autonomías ante la ola de incendios "Una imagen vale más que cien palabras", ha dicho Margarita Robles, tirando del refranero popular, antes de proyectar en la comisión de Defensa del Senado un vídeo de más de 50 minutos con una recopilación de los tuits de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio de Defensa con vídeos y fotos de sus labores en la extinción de los incendios desde el 29 de julio y hasta el pasado fin de semana. Un trabajo que, a continuación, la ministra de Defensa ha detallado, enumerando día a día todas las activaciones de militares para hacer frente a la ola de incendios en coordinación con los equipos técnicos de las autónomías. Una organización entre el Gobierno y las comunidades que, en opinión de Robles, terminó por orden de Alberto Núñez Feijóo. Lee aquí la información completa.

Descubren a dos vecinos de Santiago preparando una barbacoa en plena alerta máxima por riesgo de incendio Una barbacoa en plena alerta máxima en Galicia por riesgo extremo de incendios forestales. Es lo que estaban haciendo dos vecinos de Santiago de Compostela que fueron descubiertos por agentes de la Guardia Civil. Una patrulla que se encontraba realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana observó una columna de humo cerca de la playa Dos Muíños, en Muxía (A Coruña). Al llegar al lugar encontró a dos vecinos de Santiago que estaban preparando una barbacoa y a quienes ahora la Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña propone para sanción por incumplir las restricciones de seguridad en un momento de alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo. / Carlos Castro / Europa Press Medio Rural actualiza los datos de los incendios en Galicia a esta hora Como ya hemos informado, se ha desactivado la situación 2 en toda la provincia de Ourense. Están activos los fuegos de A Pobra do Brollón-Abrence (800 ha y declarada situación 2); Carballeda de Valdeorras-Casaio (4.700 ha); Avión-Nieva (250 ha) y A Fonsagrada-San Pedro de Río (20 ha). Permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y Las Regadas, 4.000 ha); y Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) Continúan controlados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha); Montederramo-Paredes (120 ha) y Carballedo- La Cueva (100 ha)

La Xunta convoca más de 300 plazas para bomberos forestales en plena oleada de incendios La Xunta ha publicado este martes la convocatoria de 327 plazas de personal laboral para bomberos forestales, conductores y jefes de brigada, entre las críticas de los sindicatos que consideran que "no es el momento adecuado" al coincidir con la oleada de incendios. En concreto, el Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge la convocatoria del proceso selectivo, por el turno de acceso libre y promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición de 71 plazas de jefe de brigada, de las que 36 son para ser cubiertas por el turno de promoción interna.

Dos militares de la UME heridos en Trasmiras tras chocar su vehículo con un camión de ganado Dos militares han resultado heridos este martes en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado. Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME. El accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía estuvo cortada en ese tramo.

Varias personas observan el incendio forestal declarado el lunes en Avia (Ourense). / Brais Lorenzo Levantada la situación 2 en la provincia de Ourense declarada hace dos semanas por incendios La Xunta ha levantado la situación 2 de emergencia en la que se encontraba la provincia de Ourense, desde el pasado martes 12 de agosto, ya que el estado de los incendios "está mejorando" aunque "sin bajar la guardia" todavía. Así lo ha manifestado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita este martes al Centro de Coordinación Provincial de lucha contraincendios (Cecop), donde ha recordado que se trató de una decisión "excepcional" pero considera que fue "adecuada" ya que permitió hacer "todo lo que hubo que hacer estos días".

R. V. El detenido en Arbo, escoltado por la Guardia Civil antes de pasar a disposición judicial / FdV El detenido en Arbo por incendios forestales llevaba 3 años en investigación El detenido en Arbo este lunes por su relación con varios incendios forestales llevaba tres años bajo investigación, según explica la Consellería de Medio Rural. El hombre ha pasado a disposición judicial este martes y la magistrada del Tribunal de Instancia 2 de Ponteareas decretó su puesta en libertad, investigado por incendio forestal. Tiene 47 años, es vecino de la parroquia de Mourentán, en el municipio de Arbo, y los agentes le atribuyen numerosos incendios forestales provocados de manera intencionada. Pincha aquí para leer la noticia completa