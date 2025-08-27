Constitúese en Santiago a plataforma Sanidade Galega con Palestina
Impulsada por profesionais do sistema de saúde, insta a cortar lazos con Israel
ECG
Profesionais de diferentes colectivos que traballan no sistema de saúde galego veñen de constituir a plataforma Sanidade Galega con Palestina, entidade a través da que pretenden agrupar as persoas do eido sanitario que rexeitan o xenocidio en Gaza e instar as autoridades sanitarias e científicas a «cortar lazos institucionais ou económicos» co Estado de Israel por todo o que está acontecendo en Gaza, especialmente desde hai case dous anos.
A nova plataforma nace da asamblea celebrada no hotel Araguaney de Santiago, e invita aos profesionais sanitarios da nosa comunidade a mostrar públicamente a súa «repulsa ao xenocidio» e «amplificar» o boicot a Israel desde o ámbito sanitario e farmacéutico. Sanidade Galega con Palestina destac o chamado a evitar a prescrición e dispensación de produtos do xigante farmacéutico israelí Teva, así como das súas marcas asociadas Tevagen, Davur, Belmac e Ratiopharm, como protesta pola actuación do Estado israelí na franxa de Gaza.
Reclama ademais o posicionamento «inmediato», tanto de sociedades científicas como de colexios profesionais fronte ao xenocidio e esixen ás diferentes institucións a posta en marcha de «acións eficaces para detelo».
O colectivo anima ás persoas que están relacionadas co ámbito sanitario galego a participar das súas dinámicas.
