Bruselas critica la falta de mantenimiento de cortafuegos en Galicia
REDACCIÓN
Vigo
Un informe del Tribunal de Cuentas de la UE alertó en junio de 2025 de que la Xunta solo preveía actuar en 2024 en menos de un tercio de los cortafuegos, que deben mantenerse cada 3 años. El documento, rescatado por el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, reconoce que Galicia y Andalucía destinan más a prevención que a extinción desde 2018, pero denuncia falta de sostenibilidad y la excesiva dependencia de fondos de la UE, lo que compromete la eficacia de medidas.
