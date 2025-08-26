La Xunta convoca 300 plazas en el servicio de extinción en plena ola de incendios

La Xunta acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) —hoy mismo— la convocatoria de 327 plazas de personal laboral para el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), en plena oleada de fuegos y entre duras críticas sindicales que consideran que la medida llega «en el peor momento posible». La oferta contempla 71 plazas de jefe de brigada, 181 de bombero forestal y 75 de conductor, de las que 36, 91 y 38, respectivamente, se reservan para promoción interna. Se trata de un proceso correspondiente a la oferta de empleo público de 2023 que se desarrollará por concurso-oposición, con los exámenes previstos para el mes de febrero.

Los sindicatos mayoritarios en el servicio, CC.OO. y CSIF, han cuestionado tanto el fondo como la forma de esta convocatoria. Recuerdan que la Xunta ya había anunciado en julio su intención de publicarla, pero consideran que hacerlo ahora (en plena campaña contraincendios), resulta inoportuno y un gesto de falta de sensibilidad con los trabajadores que están en primera línea.

Según Carlos Hermida, responsable del servicio de extinción de incendios del sindicato CC.OO., «lo lógico sería retrasarla para que no coincidiese con los incendios que están asolando la comunidad». En la misma línea, Juan Carlos Rivas, de CSIF, sostiene que la publicación «podría haberse aplazado» y recuerda que todos los sindicatos rechazaron la propuesta en la comisión de personal celebrada en julio.

Aspirantes externos

Además de la cuestión del calendario, Hermida denuncia que el sistema de acceso favorece a los aspirantes externos frente a los bomberos en activo, que en estas fechas «se están jugando la piel todos los días». Critica que las pruebas físicas sean baremables, que se reste peso a la experiencia acumulada y que la convocatoria se solape con otros procesos, lo que perjudica a los trabajadores que ya están en el dispositivo.

A estas quejas se suma la denuncia de que las plazas serán de carácter fijo-discontinuo, con contratos de solo ocho meses al año —nueve a partir de 2026—, una situación que, según Rivas, «impide que haya personal disponible para labores de recuperación tras los incendios o de prevención en invierno».

Y también, la polémica coincide con nuevas exigencias sindicales. CC.OO., CSIF y UGT reclaman el cese de la secretaria xeral técnica de Medio Rural a la que acusan de una gestión «nefasta y negligente» de la actual ola de incendios.

Las tres centrales cifran en 200 las vacantes que siguen sin cubrir en el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, pese a que la Xunta reconoció la situación y activó un llamamiento extraordinario para 198 plazas ocupadas por personal en incapacidad temporal, del que apenas se cubrió la mitad. «Seguimos con un déficit estructural que compromete la seguridad y la eficacia del servicio», advierten.