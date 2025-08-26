La UME despliega 22 patrullas de vigilancia en Ourense
REDACCIÓN
Santiago
La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegará un total de 22 patrullas en la provincia de Ourense en misiones de vigilancia y presencia ante la ola de incendios que arrasa miles de hectáreas en diversos municipios. También se trasladará hasta a Galicia un núcleo de apoyo logístico de abastecimiento, mantenimiento, montaje de campamento, transporte y apoyo sanitario.
