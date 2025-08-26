En Directo

Incendios en Galicia, última hora | Un nuevo incendio en A Pobra do Brollón obliga a cortar la vía del tren en la línea Monforte-Ponferrada

La situación de los fuegos en Galicia evoluciona favorablemente, con un único foco que durante la noche ha ampliado las hectáreas afectadas

Un nuevo incendio en la localidad lucense de A Pobra de Brollón ha truncado la evolución positiva que la crisis incendiaria venía experimentando. Hasta la aparición de este foco, que ha arrasado 100 hectáreas, ha obligado a declarar la alerta 2 y a cortar la vía ferroviaria, el fuego declarado en la tarde del domingo en Avión era el único que en las últimas horas había ampliado su superficie afectada, hasta las 150 hectáreas. El tercer foco activo es el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.700 hectáreas, mIentras, se ha dado por estabilizado el de Chandrexa de Queixa.

Actualmente, los fuegos ya afectaron a 94.937 heactáreas desde el 1 de julio, cifra que se acerca a las 96.000 de todo el año 2006.

Situación de los incendios forestales en Galicia este lunes 25 de agosto

Situación de los incendios forestales en Galicia este lunes 25 de agosto

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión

Medio Rural mantiene su vigilancia en los incendios estabilizados de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (arredor de 30.000 ha); Oímbra e Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas, 4.000 ha); e Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha)

Están controlados los fuegos de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces e A Trepa (100 ha) e Carballedo- A Cova (100 ha).

