Incendios en Galicia, última hora | Un nuevo incendio en A Pobra do Brollón obliga a cortar la vía del tren en la línea Monforte-Ponferrada

Un nuevo incendio en la localidad lucense de A Pobra de Brollón ha truncado la evolución positiva que la crisis incendiaria venía experimentando. Hasta la aparición de este foco, que ha arrasado 100 hectáreas, ha obligado a declarar la alerta 2 y a cortar la vía ferroviaria, el fuego declarado en la tarde del domingo en Avión era el único que en las últimas horas había ampliado su superficie afectada, hasta las 150 hectáreas. El tercer foco activo es el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.700 hectáreas, mIentras, se ha dado por estabilizado el de Chandrexa de Queixa.

Actualmente, los fuegos ya afectaron a 94.937 heactáreas desde el 1 de julio, cifra que se acerca a las 96.000 de todo el año 2006.

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión / Adrián Irago / Europa Press

Medio Rural mantiene su vigilancia en los incendios estabilizados de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (arredor de 30.000 ha); Oímbra e Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas, 4.000 ha); e Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha)

Están controlados los fuegos de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces e A Trepa (100 ha) e Carballedo- A Cova (100 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

17/08/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2d), durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales, a 17 de agosto de 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). Sánchez se ha desplazado a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde ha mantenido encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. POLITICA Pool Moncloa/Fernando Calvo / FERNANDO CALVO / Europa Press El Gobierno declarará hoy «zonas afectadas por emergencia» tras los incendios, con el anuncio de las primeras ayudas El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia de protección civil» a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, así como dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se reunirá ya esta mañana a las 09.00 horas bajo el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torrres, confirmó que tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán las primeras ayudas para responder a las necesidades de los afectados. «A todos los que la precisen», avanzó en una entrevista en la 'Cadena Ser'. Las disposiciones del Gobierno llegarán después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que incluirían un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

Lara R. Mira Equipos de voluntarios vigilando el monte en As Cortellas. | D.P. As Cortellas, unida contra el fuego Los vecinos de As Cortellas vivieron en octubre de 2017 cómo las llamas alcanzaban las puertas de sus casas sin apenas medios para combatirlas. Esa experiencia traumática fue el motor que impulsó la unión de la comunidad de montes, la asociación vecinal y colectivos como Prolega para diseñar un plan de prevención y reforestación que protege hoy a la parroquia ponteareana de Padróns. Pincha aquí para leer la noticia completa

M.J.A. Vendimiadores, ayer, en las viñas de Godeval en Liebres y Pancho, de la DO Valdeorras. | FdV «Estuvimos al límite y los voluntarios salvaron nuestra bodega y la vendimia» La labor de vecinos y voluntarios está salvando estos días casas, bosques y vidas en las zonas de la provincia asediadas por el fuego. Y fueron precisamente estas personas anónimas en algún caso que han contribuido a que una bodega de Valdeorras, Godeval, pudiera comenzar ayer su vendimia «con la palabra gracias dedicada a estos voluntarios y voluntarias, que además de salvar muchos pueblos de la comarca, entre ellos el de Xagoaza, han impedido que ardiera nuestra bodega y la mayoría de nuestras viñas», explica Araceli Fernández, gerente de Godeval. Pincha aquí para leer la noticia completa

Incendio en Avión / Brais Lorenzo (EFE) La ola de fuego castiga ak turismo rural gallego con cancelaciones masivas «Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros», lamenta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. Las zonas más afectadas son Ourense —con especial incidencia en Valdeorras, Xinzo de Limia, Oímbra y parte del Ribeiro—, además de áreas costeras como Oia y O Salnés. «Ha habido clientes que, estando alojados, cogieron miedo y se marcharon antes de tiempo. Otros, directamente, cancelaron sus vacaciones al ver las noticias de los incendios», explica Pardal, quien subraya que «también están perjudicados lugares donde no había riesgo». Pincha aquí para leer la noticia completa

Bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso. Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses. Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.

La meteorología adversa vuelve a complicar el fuego en Zamora y León Catorce incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias tras una jornada de lucha con unas condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos y han obligado a nuevas evacuaciones por los fuegos de Porto (Zamora) y Garaño (León). Pese a anunciar una meteorología más favorable a partir de mañana para la extinción del fuego, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha avisado de que el riesgo sigue siendo extremo y que el nivel de peligro no bajará hasta el jueves o viernes, por lo que ha pedido máxima precaución.

Resumen de la situación de los incendios en Galicia Mientras los equipos de extinción están logrando al fin poner freno a los grandes incendios de Ourense, el peligro no desaparece pues están surgiendo otros focos cerca de núcleos poblados que hacen saltar las alertas. Así, un fuego registrado este lunes en el concello lucense de A Pobra do Brollón puso en riesgo tres aldeas por la cercanía de las llamas a las casas y obligó a decretar el nivel 2 de alerta. A última hora, además, se cortaron la N-120 entre los kilómetros 497 y 503 y la LU-933 entre el 18,5 y el 24,2. Lee aquí la crónica completa.

Crece hasta las 100 hectáreas el incendio de A Pobra do Brollón El incendio iniciado esta tarde en A Pobra do Brollón ha medrado hasta las 100 hectáreas calcinadas, ha informado la Xunta en su parte nocturno. Se mantiene activada la situación 2 por la cercanía de las llamas a varios núcleos habitados, y también sigue cortada la vía del tren Monforte-Ponferrada. En concreto, las aldeas afectadas son Gomar, en la propia A Pobra, y en los de Conceado y San Pedro, ya en el municipio vecino de Quiroga. Sigue creciendo también el fuego iniciado ayer en Avión, hasta las 150 hectáreas. También está activo el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, pero este se mantiene en las mismas 4.700 hectáreas de esta mañana. El resto sigue igual. Medio Rural mantiene su vigilancia en los incendios estabilizados de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes e As Regadas, 4.000 ha); e Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha). Noticias relacionadas y más Sánchez, desde los incendios de Ourense: «Vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática»

A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno

San Vicente, otra aldea arrasada: «Llamé 4 veces al 112 y no llegó ninguna ayuda» Están controlados los fuegos de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha); Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces e A Trepa (100 ha) e Carballedo- A Cova (100 ha).

Carmen Villar Rueda advierte que serán «más estrictos» con la limpieza de fincas Dos de los factores que inciden en la evolución de un incendio, la meteorología y la topografía del terreno, no se pueden controlar. El tercero es lo que arde, la biomasa, que alimenta las llamas, y su control forma parte del ámbito de la prevención, en el que los expertos y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, consideran que se puede hacer más. Lee aquí la información completa.