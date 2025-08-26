Las familias se adelantan al curso escolar: reservan más libros y material
Los gallegos prevén gastar unos 338 euros
En solo doce días sonará la campana de la «vuelta al cole» en los centros educativos gallegos y en las librerías se consolida una tendencia al alza: las familias se adelantan en adquirir el material escolar —algunos colegios lo incluyen en las páginas web— y, sobre todo, reservan con antelación los libros de texto para huir de las colas de última hora. Por ejemplo, la librería Comercial Cíes en Vigo confirma que ya entregó mil de las 1.300 reservas de libros realizadas este verano y que llegarán —estiman— a unas 1.900 en septiembre. Solo la tarde de ayer, se reservaron otros treinta pedidos más.
El gasto medio previsto por los gallegos este curso se sitúa en 338 euros, según un informe del Observatorio Cetelem. Un 62% piensa gastar lo mismo que en 2024.
