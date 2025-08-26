«Estuvimos al límite y los voluntarios salvaron nuestra bodega y la vendimia»

La labor de vecinos y voluntarios está salvando estos días casas, bosques y vidas en las zonas de la provincia asediadas por el fuego. Y fueron precisamente estas personas anónimas en algún caso que han contribuido a que una bodega de Valdeorras, Godeval, pudiera comenzar ayer su vendimia «con la palabra gracias dedicada a estos voluntarios y voluntarias, que además de salvar muchos pueblos de la comarca, entre ellos el de Xagoaza, han impedido que ardiera nuestra bodega y la mayoría de nuestras viñas, lo que nos permitió iniciar ayer la vendimia en los viñedos de Liebres y Pancho de la DO de Valdeorras», explica Araceli Fernández, gerente de Godeval.

«Será una vendimia atípica, pues esta marcada primero por el calor y luego por los incendios, pero no queríamos empezar sin dar las gracias a los voluntarios, sobre todo y en parte también a un cambio de vientos», explica Araceli Fernández. Sin ellos, indica, «no podríamos iniciar esta trigésimo novena vendimia».

Aunque han tenido pérdidas de hasta 40% en algunas viñas dentro en una comarca, la bodega quiere transmitir un mensaje de agradecimiento a todos los vecinos que en estos días han estado luchando contra los fuegos en la comarca. «Ellos estuvieron al pie del cañón para evitar en muchos lugares males mayores», explica Araceli Fernández.

«Sobrevivimos porque los voluntarios estaban con nosotros. Tuvimos momentos críticos, con los incendios muy cerca de la bodega, pero ellos estuvieron ayudando durante dos días de forma incansable, día y noche, y después el cambio de vientos nos ayudó», añade.

«Estuvimos al límite»

Explica que una vez pasado el miedo «y echando un vistazo hacia las montañas que nos rodean, tenemos que considerarnos unos afortunados. Estuvimos al límite y sobrevivimos, pero también queremos tener un recuerdo para todos los que han perdido sus casas en estos incendios», añade la gerente de Godeval.

Cita al poeta y clérigo inglés John Donne, que dijo una frase que creen que puede ayudar a transmitir nuestro pensamiento: «Nadie es una isla». «Él quería expresar la idea de que los seres humanos están interconectados y que forman parte de un todo mayor. Con lo que hemos vivido estos días en Valdeorras, creemos que se demuestra que nadie puede vivir aislado y que vinculados somos más fuertes», indican. Por lo tanto, «los valores de solidaridad, empatía y trabajo en comunidad son claves para la supervivencia y prosperidad. Reiteramos nuestro agradecimiento y transmitimos nuestro cariño a toda la comarca y sus vecinos», señala la gerencia.